Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил рост экономики и строительной отрасли в Татарстане - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 18.06.2026
Путин отметил рост экономики и строительной отрасли в Татарстане

Минниханов на встрече с Путиным сообщил об экономических показателях Татарстана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед церемонией открытия комплекса компрессорных агрегатов СПГ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с Рустамом Миннихановым, на которой обсуждались экономические показатели Татарстана.
  • Российский президент отметил рост ВРП и строительной отрасли в регионе.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост экономики и строительной отрасли в Татарстане.
Путин вечером в четверг в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который рассказал об экономических показателях региона.
«
"ВРП растет", - обратил внимание Путин.
Также Минниханов рассказал, что республика показывает рост и по объемам в сельском хозяйстве, строительным работам, розничной торговле.
"Строительство у вас хорошо как", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
В пятерке мировых лидеров. В Казани раскрыли будущее России и стран АСЕАН
Вчера, 17:24
 
ЭкономикаРоссияКазаньВладимир ПутинРустам МиннихановСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала