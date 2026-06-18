Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с Рустамом Миннихановым, на которой обсуждались экономические показатели Татарстана.
- Российский президент отметил рост ВРП и строительной отрасли в регионе.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост экономики и строительной отрасли в Татарстане.
Путин вечером в четверг в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который рассказал об экономических показателях региона.
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"ВРП растет", - обратил внимание Путин.
Также Минниханов рассказал, что республика показывает рост и по объемам в сельском хозяйстве, строительным работам, розничной торговле.
"Строительство у вас хорошо как", - отметил Путин.