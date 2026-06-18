КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост экономики и строительной отрасли в Татарстане.

Также Минниханов рассказал, что республика показывает рост и по объемам в сельском хозяйстве, строительным работам, розничной торговле.