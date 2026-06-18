Путин провел 17 официальных мероприятий в Казани

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия - АСЕАН провел 17 официальных мероприятий, в том числе десять двусторонних встреч с зарубежными представителями, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг стартовал основной день саммита Россия - АСЕАН, он начался с совместного фотографирования Путина и глав делегаций в "Казань - Экспо". Далее состоялось первое пленарное заседание саммита, затем участники продолжили работу в формате рабочего завтрака. По завершении пленарки и подписания основных документов, в том числе Казанской декларации, Путин и Фердинанд Маркос сделали заявления для СМИ.