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Путин провел 17 официальных мероприятий в Казани - РИА Новости, 18.06.2026
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21:33 18.06.2026
Путин провел 17 официальных мероприятий в Казани

РИА Новости: Путин провел 17 официальных мероприятий на полях саммита РФ — АСЕАН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел 17 официальных мероприятий на полях саммита Россия — АСЕАН, включая десять двусторонних встреч с зарубежными представителями.
  • В рамках саммита прошли встречи с лидерами Филиппин, Брунея, Малайзии, а также с главой МИД Турции.
  • Основной день саммита начался с совместного фотографирования и первого пленарного заседания, по завершении которого Путин и президент Филиппин сделали заявление для СМИ.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия - АСЕАН провел 17 официальных мероприятий, в том числе десять двусторонних встреч с зарубежными представителями, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в среду прилетел в Казань для участия в юбилейном саммите Россия - АСЕАН.
Президент России Владимир Путин во время торжественного приема в честь глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин рассказал о стратегическом партнерстве России и стран АСЕАН
17 июня, 19:26
Официальная программа главы государства началась со встречи с Фердинандом Маркосом-младшим - президентом Филиппин, которые в этом году председательствуют в АСЕАН. Также в среду российский лидер встретился с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.
Вечером Путин провел торжественный прием в честь гостей саммита в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. Кроме того, российский лидер принял в Казани главу МИД Турции Хакана Фидана, который находился в России с рабочим визитом.
В четверг стартовал основной день саммита Россия - АСЕАН, он начался с совместного фотографирования Путина и глав делегаций в "Казань - Экспо". Далее состоялось первое пленарное заседание саммита, затем участники продолжили работу в формате рабочего завтрака. По завершении пленарки и подписания основных документов, в том числе Казанской декларации, Путин и Фердинанд Маркос сделали заявления для СМИ.
Во второй половине дня российский лидер продолжил серию двусторонних встреч. Провел переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом, премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьером Камбоджи Хун Манетом, премьер-министром Восточного Тимора Шананой Гужмао.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
В пятерке мировых лидеров. В Казани раскрыли будущее России и стран АСЕАН
Вчера, 17:24
В конце рабочей программы в Казани президент отдельно встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Совместное заявление Путина и президента Филиппин по итогам саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
 
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