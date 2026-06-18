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Путин извинился перед жителями Казани за перекрытия дорог во время саммита - РИА Новости, 18.06.2026
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21:14 18.06.2026
Путин извинился перед жителями Казани за перекрытия дорог во время саммита

Путин извинился перед жителями Казани за перекрытия на дорогах во время саммита

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время осмотра Казанского кремля
Президент России Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время осмотра Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время осмотра Казанского кремля
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин извинился перед жителями Казани за дополнительную нагрузку, связанную с перекрытием дорог во время проведения саммита Россия - АСЕАН.
  • Президент также поблагодарил казанцев за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин извинился перед жителями Казани за дополнительную нагрузку, связанную с перекрытием дорог во время проведения саммита Россия - АСЕАН.
Путин вечером в четверг в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Во время встречи глава государства отметил, что Казань на должном уровне провела саммит Россия - АСЕАН.
«
"Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка - все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России", - сказал Путин.
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Вчера, 14:55
 
КазаньРоссияВладимир ПутинРустам МиннихановСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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