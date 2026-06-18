Путин извинился перед жителями Казани за перекрытия дорог во время саммита

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин извинился перед жителями Казани за дополнительную нагрузку, связанную с перекрытием дорог во время проведения саммита Россия - АСЕАН.
- Президент также поблагодарил казанцев за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин извинился перед жителями Казани за дополнительную нагрузку, связанную с перекрытием дорог во время проведения саммита Россия - АСЕАН.
Путин вечером в четверг в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Во время встречи глава государства отметил, что Казань на должном уровне провела саммит Россия - АСЕАН.
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"Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка - все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России", - сказал Путин.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55