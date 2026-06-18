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Путин провел встречу с Миннихановым - РИА Новости, 18.06.2026
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20:53 18.06.2026 (обновлено: 21:36 18.06.2026)
Путин провел встречу с Миннихановым

Путин поблагодарил Минниханова за организацию саммита Россия — АСЕАН

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поблагодарил главу Татарстана Минниханова за организацию саммита Россия — АСЕАН.
  • Он назвал республику одним из лидеров технологического развития в стране.
  • По видеосвязи глава государства дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса "Казанькомпрессормаш".
КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за организацию саммита Россия — АСЕАН.
"Спасибо за поддержку мероприятия. Все как обычно в Казани — на самом высшем международном уровне, без всякого преувеличения", — сказал он на встрече.
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Президент назвал республику одним из лидеров технологического развития в России. Он добавил, что в регионе создают уникальные производства.
"Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития", — отметил глава государства.
По видеосвязи он также дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса "Казанькомпрессормаш", специализирующегося на оборудовании для производства СПГ.
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Путин работает в Казани 17-18 июня. Ранее сегодня он принял участие в двух заседаниях саммита. Президент России и лидеры стран ассоциации утвердили комплексный план действий по стратегическому партнерству на 2026-2030 годы. В документе фиксируются конкретные шаги по развитию отношений в сфере политики, безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, науки, технологий и других.
Позже российский лидер продолжил серию двусторонних встреч с иностранными гостями, которую начал накануне. Уже прошли переговоры со всеми главами прибывших делегаций, а в среду он также принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который находился в стране с рабочим визитом.
Само мероприятие завершится в пятницу. Оно посвящено 35-летию взаимодействия ассоциации с Москвой. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинРустам МиннихановСаммит Россия — АСЕАН в КазаниТехнологииРеспублика Татарстан (Татарстан)СПГЭнергетика
 
 
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