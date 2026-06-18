Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил высокий уровень организации саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации саммита Россия – АСЕАН в Казани.
Глава государства провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
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"Спасибо за поддержку мероприятия. Все как обычно в Казани - на самом высшем международном уровне, без всякого преувеличения", - сказал президент.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55