Президент России Владимир Путин и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время встречи в Казани

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время встречи в Казани

Путин пошутил про уставшего переводчика на переговорах с премьером Камбоджи

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин на встрече с премьером Камбоджи Хун Манетом пошутил про отсутствие синхронного перевода в начале беседы.

Премьер предложил, чтобы переводчиком выступил один из членов его делегации, но Путин посоветовал дождаться профессионального переводчика.

Техническая проблема с переводом была вскоре решена на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом пошутил про отсутствие синхронного перевода в начале беседы, предположив, что переводчик устал за время саммита Россия-АСЕАН, или у него закончился рабочий день, передает корреспондент РИА Новости.

Открывая встречу, президент России заметил, что в наушнике у его собеседника отсутствует перевод, по английски он спросил его, все ли в порядке.

"Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал. Сейчас мы его найдем", - уже по-русски пошутил Путин.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подсказал службе протокола, что в аудиоканале для синхронного перевода с русского языка "глухо".

"Рабочий день закончился", - пошутил кто-то из членов российской делегации о переводчике. Путин шутку оценил.

"Ну да, может быть. Может быть, закончился рабочий день... Сейчас найдем", - сказал он.

Премьер Камбоджи предложил, чтобы переводчиком выступил один из членов его делегации, но Путин посоветовал дождаться, когда к переводу подключится профессионал.

"Он потребует от вас двойную заработную плату. Лучше пускай переводчик", - в шутку пояснил он.

Вскоре техническая проблема с переводом была решена.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Путин в ходе рабочей поездки в Казань провел торжественный прием в честь глав делегаций - участников саммита, принял участие в двух заседаниях, выступил с заявлением для СМИ и провел серию двусторонних встреч.

АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.