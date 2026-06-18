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Путин пошутил про уставшего переводчика на переговорах с премьером Камбоджи - РИА Новости, 18.06.2026
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19:58 18.06.2026
Путин пошутил про уставшего переводчика на переговорах с премьером Камбоджи

Путин пошутил про уставшего переводчика на переговорах с Хун Манетом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время встречи в Казани
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время встречи в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин на встрече с премьером Камбоджи Хун Манетом пошутил про отсутствие синхронного перевода в начале беседы.
  • Премьер предложил, чтобы переводчиком выступил один из членов его делегации, но Путин посоветовал дождаться профессионального переводчика.
  • Техническая проблема с переводом была вскоре решена на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом пошутил про отсутствие синхронного перевода в начале беседы, предположив, что переводчик устал за время саммита Россия-АСЕАН, или у него закончился рабочий день, передает корреспондент РИА Новости.
Открывая встречу, президент России заметил, что в наушнике у его собеседника отсутствует перевод, по английски он спросил его, все ли в порядке.
"Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал. Сейчас мы его найдем", - уже по-русски пошутил Путин.
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подсказал службе протокола, что в аудиоканале для синхронного перевода с русского языка "глухо".
"Рабочий день закончился", - пошутил кто-то из членов российской делегации о переводчике. Путин шутку оценил.
"Ну да, может быть. Может быть, закончился рабочий день... Сейчас найдем", - сказал он.
Премьер Камбоджи предложил, чтобы переводчиком выступил один из членов его делегации, но Путин посоветовал дождаться, когда к переводу подключится профессионал.
"Он потребует от вас двойную заработную плату. Лучше пускай переводчик", - в шутку пояснил он.
Вскоре техническая проблема с переводом была решена.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Путин в ходе рабочей поездки в Казань провел торжественный прием в честь глав делегаций - участников саммита, принял участие в двух заседаниях, выступил с заявлением для СМИ и провел серию двусторонних встреч.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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РоссияКамбоджаКазаньВладимир ПутинЮрий УшаковСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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