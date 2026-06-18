Путин проинформировал коллег из АСЕАН о ситуации в украинском конфликте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта... Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.