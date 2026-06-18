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Путин приехал на площадку саммита Россия — АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2026
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10:21 18.06.2026
Путин приехал на площадку саммита Россия — АСЕАН

Путин прибыл на площадку саммита Россия — АСЕАН в Казани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин приехал на площадку саммита Россия — АСЕАН в МВЦ "Казань Экспо".
  • На саммите планируется подписание четырех документов: Казанской декларации, Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026–2030 годы и совместных заявлений по энергетике и культуре.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на площадку саммита Россия - АСЕАН в МВЦ "Казань Экспо", передает корреспондент РИА Новости.
Участники саммита в четверг проведут пленарное заседание, в ходе которого обменяются мнениями по актуальным и региональным проблемам, а также обсудят развитие стратегического партнерства России и АСЕАН. Мероприятие в присутствии представителей СМИ откроют Путин и филиппинский президент Фердинанд Маркос как сопредседатели саммита.
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Затем планируется подписание четырех документов. Накануне саммита помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что они уже согласованы. Это Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.
Второе заседание саммита пройдет в формате рабочего завтрака. Оно будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. Ожидается также, что глава торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин выступит с докладом об основных итогах Делового форума Россия - АСЕАН.
После заседания Путин и Маркос выступят с заявлением для СМИ. Далее президент продолжит серию двусторонних встреч на полях саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
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