КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на площадку саммита Россия - АСЕАН в МВЦ "Казань Экспо", передает корреспондент РИА Новости.

После заседания Путин и Маркос выступят с заявлением для СМИ. Далее президент продолжит серию двусторонних встреч на полях саммита.