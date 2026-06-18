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Путин продолжит марафон двусторонних встреч в Казани - РИА Новости, 18.06.2026
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00:19 18.06.2026
Путин продолжит марафон двусторонних встреч в Казани

Путин продолжит серию двусторонних встреч в основной день саммита Россия — АСЕАН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время осмотра Казанского кремля
Президент России Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время осмотра Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время осмотра Казанского кремля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин принимает участие в юбилейном саммите Россия — АСЕАН в Казани 17–18 июня.
  • На саммите планируется подписание Казанской декларации, Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026–2030 годы и совместных заявлений по энергетике и культуре.
  • Президент Путин проведет серию двусторонних встреч с главами прибывших делегаций, в том числе с премьер-министрами Лаоса, Вьетнама, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг продолжит работать в Казани, где проходит саммит Россия – АСЕАН, и проведет серию двусторонних встреч.
Глава государства 17-18 июня принимает участие в юбилейном саммите в Казани, посвященном 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, а также проводит встречи с зарубежными гостями. Так, в среду российский лидер встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, провел торжественный прием в честь гостей саммита.
Завершение торжественного приема в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин проводил гостей по завершении приема на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 21:37
Кроме того, российский лидер принял главу МИД Турции Хакана Фидана, который находился в России с рабочим визитом.

День саммита

Основной день саммита - 18 июня. Утром главы делегаций прибудут на площадку мероприятия, сделают общее фото и начнут пленарное заседание. Его в присутствии представителей СМИ откроют Путин и филиппинский лидер Фердинанд Маркос как сопредседатели этого саммита.
Участники заседания обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства России и АСЕАН. Затем планируется подписание Казанской декларации, Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.
Затем программа саммита продолжится в формате рабочего завтрака, который будет посвящен тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. После заседания Путин и Маркос выступят с заявлением для СМИ.
Встреча Путина с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин обсудил двустороннее сотрудничество с премьером Малайзии
Вчера, 20:21

Серия контактов

Далее президент продолжит серию двусторонних встреч на полях саммита. Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин проведет встречи со всеми главами прибывших делегаций. Так, в четверг президент проведет встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом.
Также российский лидер побеседует с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао и премьером Камбоджи Хун Манетом.
В общей сложности президент на полях саммита Россия - АСЕАН 17-18 июня проведет десять двусторонних встреч.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин поприветствовал глав делегаций на саммите Россия — АСЕАН в Казани
Вчера, 18:43
 
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