Путин продолжит марафон двусторонних встреч в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин принимает участие в юбилейном саммите Россия — АСЕАН в Казани 17–18 июня.
- На саммите планируется подписание Казанской декларации, Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026–2030 годы и совместных заявлений по энергетике и культуре.
- Президент Путин проведет серию двусторонних встреч с главами прибывших делегаций, в том числе с премьер-министрами Лаоса, Вьетнама, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора и Камбоджи.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг продолжит работать в Казани, где проходит саммит Россия – АСЕАН, и проведет серию двусторонних встреч.
Глава государства 17-18 июня принимает участие в юбилейном саммите в Казани, посвященном 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, а также проводит встречи с зарубежными гостями. Так, в среду российский лидер встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, провел торжественный прием в честь гостей саммита.
Кроме того, российский лидер принял главу МИД Турции Хакана Фидана, который находился в России с рабочим визитом.
День саммита
Основной день саммита - 18 июня. Утром главы делегаций прибудут на площадку мероприятия, сделают общее фото и начнут пленарное заседание. Его в присутствии представителей СМИ откроют Путин и филиппинский лидер Фердинанд Маркос как сопредседатели этого саммита.
Участники заседания обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства России и АСЕАН. Затем планируется подписание Казанской декларации, Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.
Затем программа саммита продолжится в формате рабочего завтрака, который будет посвящен тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. После заседания Путин и Маркос выступят с заявлением для СМИ.
Серия контактов
Далее президент продолжит серию двусторонних встреч на полях саммита. Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин проведет встречи со всеми главами прибывших делегаций. Так, в четверг президент проведет встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом.
Также российский лидер побеседует с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао и премьером Камбоджи Хун Манетом.
В общей сложности президент на полях саммита Россия - АСЕАН 17-18 июня проведет десять двусторонних встреч.