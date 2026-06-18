Анна Попова: сейчас нет вирусов, которые могут вызвать пандемию

Сейчас нет таких вирусов, которые могут сформировать пандемическую ситуацию, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Руководитель ведомства также рассказала, грозят ли россиянам опасные лихорадки, может ли измениться в будущем коронавирус, как защитить здоровье в поездках и готовы ли туристические зоны России к приезду отдыхающих. Беседовала Ангелина Зайцева.

— Анна Юрьевна, началось лето — время отпусков, готова ли наша страна к туристическому сезону?

— Все организованные места отдыха готовы, 98 процентов всех летних оздоровительных учреждений для детей, всех пляжей, которые собираются работать, уже проверены, и все получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Это и черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет. Хочу сказать, что в санитарно-эпидемиологические мероприятия входит также контроль качества непосредственно воды, пляжей и качества акарицидных обработок. То есть обработка территории от клещей, от насекомых — это тоже важная составляющая и тоже проверяется перед тем, как будет выдано заключение. Сегодня мы не видим проблем, год от года у нас сокращается количество отрицательных заключений с наличием замечаний.

— Вы затронули черноморское побережье, какова сейчас ситуация в Анапе, безопасно ли там отдыхать?

— В Анапе на 151 пляже была проведена гигантская работа: и на дне, и в акватории, и на пляжной полосе. Кроме того, что работали те, кто непосредственно очистку проводил, работали еще ученые Роспотребнадзора , токсикологи, ученые Академии наук. Мы взаимодействовали со всеми нашими коллегами для того, чтобы дать полноценную характеристику меняющейся ситуации и не допустить никакого риска для здоровья, который мог бы остаться. На сегодняшний день, когда использованы все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется, те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, абсолютно безопасны и готовы к летнему отдыху. Заключения выданы тем, кто уже полностью выполнил все необходимые мероприятия для возобновления работы пляжных территорий. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно.

— Кавказский регион тоже популярен у россиян для отдыха. Какая сейчас эпидобстановка в Дагестане, который пострадал весной от паводков?

— Дагестан испытал невероятные трудности. Это были чрезвычайные ситуации природного характера. Но сегодня зоны рекреации Дагестана, которые могут быть использованы для отдыха, также после получения санитарно-экономического заключения могут принимать туристов. При выборе точки нужно обязательно посмотреть документы, разрешающие эту деятельность, это и внесение в реестр, и наличие санитарно-эпидемиологического заключения. Все это открытая информация, и при выборе места отдыха нужно поинтересоваться, насколько безопасно то место, куда вы поедете.

— А от поездок в какие страны россиянам лучше воздержаться?

— Я рекомендую обращаться к нашему сайту, где все риски в разных странах определены. Также круглосуточно работает горячая линия Роспотребнадзора. Но надо четко понимать, что есть страны, где требуются определенные прививки, чтобы защититься от рисков. Так, многие страны Африки и часть стран Южной Америки требуют наличия прививки против желтой лихорадки. И нужно помнить, что любую вакцинацию лучше пройти за месяц для эффективной защиты. Если вы едете в эндемичные по клещевому энцефалиту территории или на длительное пребывание на природе, то надо сделать прививку от клещевого энцефалита, учитывая, что первичная вакцинация проводится двукратно. Следовательно, позаботиться об этом надо заранее. Перед поездкой в страны, где есть высокая заболеваемость вирусным гепатитом А, лучше тоже привиться — это все совершенно доступно. Также, учитывая, что сейчас в мире большое количество случаев краснухи и кори, надо проверить напряженность иммунитета к этим инфекциям. И если иммунитет снижен, то стоит привиться дополнительно.

Мы наблюдаем очень большое количество случаев холеры в мире, брюшного тифа, других кишечных инфекций, которые передаются через грязные руки, воду, плохо обработанные термически продукты питания. Поэтому необходимо соблюдать правила личной гигиены и употреблять безопасную воду и продукты.

Большое количество инфекций распространены в мире, которые передаются комарами. Это и малярия, и чикунгунья, и целый ряд других лихорадок. Необходимо соблюдать меры защиты от комаров. И небезопасны сегодня африканские страны, где распространяется лихорадка Эбола. Несмотря на то что она передается только контактным путем, лучше не рисковать своими здоровьем и жизнью.

— Подскажите, с какими заболеваниями россияне могут столкнуться летом? Есть ли какая-то особенность у этого сезона?

— Летом риски преимущественно связаны с острыми кишечными инфекциями. Мы считаем, что мы на отдыхе и с нами ничего не случится. Но это те самые риски, о которых нужно помнить. Не позволять себе расслабиться настолько, чтобы потом заболеть. Тем не менее санитарно-эпидемиологическая обстановка в России стабильная, спокойная. Если не нарушать элементарные правила профилактики, то практически нет рисков для здоровья.

— Вы затронули тему комаров. Угрожают ли безопасности людей комары вида Aedes на юге России? И могут ли комары, обитающие в нашей стране, передавать опасные лихорадки?

— Есть целый ряд лихорадок, которые передаются насекомыми, поэтому, где бы вы ни находились, надо стараться, чтобы комары вас не кусали, независимо от того, какого они вида. Мы не допускаем передачи опасных лихорадок внутри страны, которые для нас не свойственны.

— Поговорим и о клещах, какие из них представляют опасность?

— Клещи представляют опасность только тогда, когда они являются переносчиками вирусов. Чаще всего клещи переносят болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит. При этом одна особь может переносить десять и даже больше различных вирусов, которые могут нанести нам вред. Поэтому если вы живете на эндемичной территории и планируете быть на природе или профессиональная деятельность ваша связана с частыми выходами в лес, то необходимо прививаться. Список эндемичных территорий также опубликован на сайте Роспотребнадзора. От клещевого энцефалита в России есть эффективная вакцина в качестве основной меры профилактики.

Что касается болезни Лайма, тут сложнее, так как нет прививки. Но всегда можно понять, чем заражен клещ, который на вас напал. Для этого мы отработали целый ряд рекомендаций. Нужно аккуратно снять клеща, упаковать его во флакончик, плотно закрыть и принести в лабораторию. Жизнеспособность клеща в данном случае не имеет никакого значения. Специалисты увидят, какие вирусы в этом клеще есть. И тогда врач сможет назначить профилактическое лечение.

— Роспотребнадзор ранее отмечал значительное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в мире. Означает ли это, что новой пандемии уже не будет?

— Есть правила жизни вирусов. Так, все его "самые злые проявления" происходят в момент, когда он совершает межвидовой переход. Мы это наблюдали как раз для нового коронавируса. Однако со временем снижаются свойства вирулентности, отдавая преимущество свойствам контагиозности. То есть он становится более заразен, но менее опасен. Это обычная жизнь нового вируса, который попадает в популяцию другого вида, с которым он плохо знаком, он так адаптируется. Мы следим за изменчивостью коронавируса. На данный момент признаков того, что коронавирус станет "особо злым" в дальнейшем, нет. Что касается снижения заболеваемости, скорее всего, он в популяции также присутствует, но в связи с тем, что он не вызывает больше тяжелого течения, мы не видим его регистрации. При проведении специальных исследований он достаточно широко встречается. Сейчас это обычный сезонный вирус.

Мы первыми в мире внедрили геномный эпиднадзор. И сегодня мы мониторируем уже 80 самых разных вирусов, которые могут вызывать опасные для человека болезни. Такой мониторинг превращается в наш проект "Виром", когда мы изучаем присутствие всех вирусов в окружающей человека среде, стараясь выделить те, которые могут нести потенциальные риски. И мы делаем все, чтобы не пропустить на территории Российской Федерации какого-либо значимого изменения эпидситуации.

— Существуют ли сейчас другие инфекции, которые могут вызвать пандемию? И готова ли наша страна к пандемиям страшнее COVID-19?

— Прямо сейчас нет таких вирусов, которые формируют пандемическую ситуацию. Но вирусы с пандемическим потенциалом — это предмет наблюдения ученых всего мира. На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа.

По части готовности к возможным пандемиям и эпидемиям наше государство, Роспотребнадзор в частности, делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойными и защищенными.

— Ваше ведомство всегда говорит о необходимости вакцинации. Назовите, пожалуйста, самые важные вакцины, которые должен сделать каждый россиянин.

— Самые важные вакцины, которые должен сделать каждый, внесены в национальный календарь прививок. Такая вакцинация проводится за счет средств из федерального бюджета Российской Федерации. В первые дни жизни — это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы. И конечно же, в нашей стране проводится ежегодная иммунизация против гриппа. Поэтому у нас заболеваемость гриппом очень невысокая по сравнению со всеми остальными странами.

— В мире фиксируется рост ожирения. Необходимо ли в России пересмотреть подходы к борьбе с этой проблемой?

— Ожирение — это проблема для всего мира. Самое важное, на наш взгляд, кроется в донесении правильной информации для людей. Нужно разъяснять им, что такое здоровое питание, и формировать культуру правильного питания.

Среди младшеклассников мы остановили рост темпов ожирения в результате того, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам. Вследствие этого у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали меньше досаливать еду и потребляют меньше сахара. И поэтому в том числе в этой возрастной группе мы видим отсутствие роста случаев ожирения. Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп.

— Продолжая тему питания, проработано ли уже противоаллергенное меню в школах? И как вы относитесь к тому, чтобы ввести для учеников шведский стол?