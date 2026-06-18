Песьяков заявил, что может продолжить карьеру до 40 лет

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков в разговоре с РИА Новости заявил, что может продолжать карьеру до 40 лет, назвав в качестве ориентира голкипера сборной Кабо-Верде Возинью.