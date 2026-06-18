Песьяков заявил, что может продолжить карьеру до 40 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Песьяков заявил, что может продолжать карьеру до 40 лет.
- «Крылья Советов» объявили о продлении контракта с 37-летним Песьяковым до конца сезона-2027/28.
- Песьяков не стал уточнять, останется ли он в «Крыльях Советов» после истечения контракта, отметив, что все будет зависеть от его востребованности.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков в разговоре с РИА Новости заявил, что может продолжать карьеру до 40 лет, назвав в качестве ориентира голкипера сборной Кабо-Верде Возинью.
Ранее "Крылья Советов" объявили о продлении контракта с 37-летним Песьяковым до конца сезона-2027/28. Голкипер выступает за самарцев с лета 2024 года.
"На сколько меня хватит? Не знаю. Пока чувствую себя великолепно, и если все так будет продолжаться, почему бы не поиграть за 40? Раньше был такой потолок - 40 лет, через два года контракта мне будет 39, и, как будто, еще годик смотрится точно", - сказал Песьяков.
Собеседник агентства не стал уточнять, останется ли он в "Крыльях Советов" после истечения контракта. "Очень далеко забегаем. Никто не знает этого, даже я. Если буду востребован, возможно, останусь в Самаре. Если нет - могу поменять клуб или даже лигу. Опять же, все будет зависеть от меня - все в моих руках и ногах", - отметил вратарь "Крыльев Советов".
"Видел отрезки матча Испания - Кабо-Верде (матч завершился со счетом 0:0, Возинья совершил семь сейвов - прим. ред.), там вратарю 40 лет - есть к чему стремиться", - резюмировал Песьяков.