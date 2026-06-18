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Песьяков заявил, что может продолжить карьеру до 40 лет - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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10:33 18.06.2026 (обновлено: 10:34 18.06.2026)
Песьяков заявил, что может продолжить карьеру до 40 лет

Песьяков заявил, что хочет играть до 40 лет по примеру вратаря Кабо-Верде

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСергей Песьяков
Сергей Песьяков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сергей Песьяков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Песьяков заявил, что может продолжать карьеру до 40 лет.
  • «Крылья Советов» объявили о продлении контракта с 37-летним Песьяковым до конца сезона-2027/28.
  • Песьяков не стал уточнять, останется ли он в «Крыльях Советов» после истечения контракта, отметив, что все будет зависеть от его востребованности.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков в разговоре с РИА Новости заявил, что может продолжать карьеру до 40 лет, назвав в качестве ориентира голкипера сборной Кабо-Верде Возинью.
Ранее "Крылья Советов" объявили о продлении контракта с 37-летним Песьяковым до конца сезона-2027/28. Голкипер выступает за самарцев с лета 2024 года.
"На сколько меня хватит? Не знаю. Пока чувствую себя великолепно, и если все так будет продолжаться, почему бы не поиграть за 40? Раньше был такой потолок - 40 лет, через два года контракта мне будет 39, и, как будто, еще годик смотрится точно", - сказал Песьяков.
Собеседник агентства не стал уточнять, останется ли он в "Крыльях Советов" после истечения контракта. "Очень далеко забегаем. Никто не знает этого, даже я. Если буду востребован, возможно, останусь в Самаре. Если нет - могу поменять клуб или даже лигу. Опять же, все будет зависеть от меня - все в моих руках и ногах", - отметил вратарь "Крыльев Советов".
"Видел отрезки матча Испания - Кабо-Верде (матч завершился со счетом 0:0, Возинья совершил семь сейвов - прим. ред.), там вратарю 40 лет - есть к чему стремиться", - резюмировал Песьяков.
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