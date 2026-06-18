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Биолог рассказала, может ли паук укусить человека - РИА Новости, 18.06.2026
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05:58 18.06.2026 (обновлено: 10:13 18.06.2026)
Биолог рассказала, может ли паук укусить человека

Биолог Мазанаева: паук использует лишь в крайнем случае как защитную меру

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПаук плетет паутину
Паук плетет паутину - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Паук плетет паутину . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потревоженный паук стремится скрыться от человека, так как не рассматривает его как добычу, а укус использует лишь в крайнем случае как защитную меру.
  • Все виды пауков ядовиты, но большинство из них мелкие и их хелицеры не в состоянии глубоко прокусить кожу человека.
  • В России к паукам, которые могут причинить вред здоровью человека, относятся крестовик, южнорусский тарантул и каракурт («черная вдова»), причем укусы первых двух видов не приводят к смертельному исходу и легко переносятся в зависимости от иммунитета человека.
МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Потревоженный паук стремится скрыться от человека, поскольку не рассматривает его как добычу, а укус использует лишь в крайнем случае как защитную меру, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой зоологии и физиологии Дагестанского госуниверситета, кандидат биологических наук, председатель общественного совета при минприроды Дагестана Людмила Мазанаева.
"Потревоженный паук пытается скрыться от человека, так он не его пища. Укус пауков – это их крайняя защитная мера. Яд для них является ценным ресурсом, так они с его помощью добывают себе пищу", – сказала биолог.
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Она отметила, что все виды пауков ядовиты. Однако большинство из них мелкие, и их хелицеры (ротовые придатки - ред.) не в состоянии глубоко прокусить кожу человека, а их яд действует лишь на другие мелкие виды беспозвоночных, которые являются их пищей.
В России, по словам Мазанаевой, к паукам, которые могут причинить вред здоровью человека, относятся крестовик, южнорусский тарантул и каракурт ("черная вдова"). Яды первых двух видов не приводят к смертельному исходу и легко переносятся, в зависимости от иммунитета человека.
Смертельные случаи от укуса "черной вдовы" редки – например, в Дагестане за последние десятилетия зафиксирован лишь один летальный исход, отметила специалист. При этом она подчеркнула, что тяжелые случаи требуют серьезного медицинского вмешательства.
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