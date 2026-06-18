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Суперкомпьютер Opta назвал нового главного фаворита ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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15:24 18.06.2026 (обновлено: 15:39 18.06.2026)
Суперкомпьютер Opta назвал нового главного фаворита ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta назвал сборную Франции новым фаворитом ЧМ-2026

© REUTERS / Mike SegarФутболисты сборной Франции
Футболисты сборной Франции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Mike Segar
Футболисты сборной Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1 и считается главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года с вероятностью победы 15,73%.
  • Сборная Англии, обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2, является вторым претендентом на чемпионство с вероятностью победы 12,33%.
  • Действующие чемпионы мира аргентинцы, разгромившие сборную Алжира со счетом 3:0, замыкают тройку лидеров с вероятностью победы 12,28%.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta считает сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения первого тура группового этапа, сообщается на сайте статистического сервиса.
Во вторник сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1. Согласно расчетам Opta, французы с вероятностью 15,73% выиграют турнир.
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Сборная Англии, обыгравшая команду Хорватии (4:2) в первом туре, является вторым претендентом на чемпионство, ее шансы на победу оцениваются в 12,33%. Тройку лидеров с 12,28% замыкают действующие чемпионы мира аргентинцы, которые разгромили сборную Алжира (3:0).
До начала турнира суперкомпьютер считал главным претендентом на победу действующих чемпионов Европы испанцев.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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