Суперкомпьютер Opta назвал нового главного фаворита ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1 и считается главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года с вероятностью победы 15,73%.
- Сборная Англии, обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2, является вторым претендентом на чемпионство с вероятностью победы 12,33%.
- Действующие чемпионы мира аргентинцы, разгромившие сборную Алжира со счетом 3:0, замыкают тройку лидеров с вероятностью победы 12,28%.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta считает сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения первого тура группового этапа, сообщается на сайте статистического сервиса.
До начала турнира суперкомпьютер считал главным претендентом на победу действующих чемпионов Европы испанцев.