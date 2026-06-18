Гросси призвал оптимизировать ООН и привести ее к более стройному виду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, заявил о необходимости оптимизировать структуру ООН.
- По его словам, слишком много агентств ООН выполняют одну и ту же работу, в некоторых случаях задачи повторяются трехкратно или даже четырехкратно.
- Гросси раскритиковал текущее состояние ООН, утверждая, что организация не участвует в разрешении многих конфликтов по всему миру.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Необходимо оптимизировать ООН и привести ее структуру к более стройному виду, заявил претендующий на пост генсека организации генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Мы должны вернуть ООН на верный путь... Нам нужна более специализированная организация оптимального размера... Вполне возможно выполнять (функции ООН - ред.) в более стройной структуре", - сказал Гросси в интервью газете Financial Times.
Глава МАГАТЭ отметил, что слишком много агентств ООН выполняют одну и ту же работу, в некоторых случаях доходит до трехкратного или даже четырехкратного повтора задач - по его словам, подобное происходит в рамках климатических программ и программ развития.
На прошлой неделе Гросси выступал с критикой текущего состояния ООН, утверждая, что организация не участвует в разрешении многих конфликтов по всему миру.
Срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Москву ранее посетили такие кандидаты на смену Гутеррешу, как гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан, экс-президент Чили Мишель Бачелет.