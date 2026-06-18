Гросси призвал оптимизировать ООН и привести ее к более стройному виду

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Необходимо оптимизировать ООН и привести ее структуру к более стройному виду, заявил претендующий на пост генсека организации генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

На прошлой неделе Гросси выступал с критикой текущего состояния ООН, утверждая, что организация не участвует в разрешении многих конфликтов по всему миру.