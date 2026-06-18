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Нойер заявил, что ЧМ-2026 станет его последним турниром со сборной Германии - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
22:28 18.06.2026
Нойер заявил, что ЧМ-2026 станет его последним турниром со сборной Германии

Нойер заявил, что ЧМ-2026 года станет его последним турниром в сборной Германии

© Фотография из соцсетейМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фотография из соцсетей
Мануэль Нойер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил, что чемпионат мира 2026 года станет его последним турниром в составе национальной команды.
  • В возрасте 40 лет и 79 дней Нойер стал самым возрастным игроком в истории сборной Германии на крупных турнирах.
  • Главный тренер Юлиан Нагельсман включил голкипера в заявку на финальную часть чемпионата мира 2026 года после того, как Нойер вернулся в игру после травмы.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил, что чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде станет его последним турниром в составе национальной команды.
Ранее Нойер в возрасте 40 лет и 79 дней вышел в стартовом составе на матч первого тура группового этапа против команды Кюрасао (7:1) и стал самым возрастным игроком в истории сборной Германии на крупных турнирах.
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"Мне, в принципе, ясно, что это мой последний турнир. Сейчас я не планирую стоять в воротах через два года на чемпионате Европы", - цитирует Нойера sky.de.
Нойер уже завершал карьеру в сборной после домашнего Евро-2024 и не участвовал в отборе на ЧМ-2026, однако позже главный тренер Юлиан Нагельсман включил голкипера в заявку на финальную часть турнира. "Так просто сложилось. Это связано также с моей игрой, после того как я вернулся после травмы", - отметил Нойер.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля. На групповой стадии немцы также сыграют со сборными Кот-д'Ивуара (20 июня) и Эквадора (25 июня).
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