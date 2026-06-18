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Швед Нильссон покинул пост главы FIB на фоне противоречий по России - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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17:11 18.06.2026 (обновлено: 17:30 18.06.2026)
Швед Нильссон покинул пост главы FIB на фоне противоречий по России

Нильссон подал в отставку с поста главы FIB из-за позиции по допуску России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швед Хенрик Нильссон подал в отставку с поста главы Международной федерации хоккея с мячом (FIB) из-за разногласий по вопросу допуска российских клубов и сборных.
  • В мае FIB сообщила об отмене чемпионата мира 2027 года из-за финансовых проблем у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Швед Хенрик Нильссон подал в отставку с поста главы Международной федерации хоккея с мячом (FIB) из-за разногласий в руководстве организации по вопросу допуска российских клубов и сборных, сообщает SVT.
Нильсон занимал пост с 2024 года. В мае FIB сообщила об отмене чемпионата мира 2027 года из-за финансовых проблем, возникших у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции.
"У большинства членов комитета есть свое мнение, а у меня противоположная точка зрения по вопросу сближения с Россией. Хотя я это уважаю и считаю, что в руководстве организации должны быть разные мнения, я больше не чувствую себя способным оставаться в руководстве FIB при нынешнем курсе", - заявил Нильссон.
В апреле Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) и FIB договорились начать диалог по вопросу допуска российских юниоров к соревнованиям без ограничений. С 2022 года российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.
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