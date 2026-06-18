В "Динамо" рассказали, когда определится будущее Нгамале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Информация о будущем футболиста Николя Муми Нгамале в московском «Динамо» будет обнародована в пятницу.
- Соглашение Нгамале с «Динамо» действует до 30 июня 2026 года, клуб сделал ему предложение и ожидает ответа.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Информация о будущем футболиста Николя Муми Нгамале в московском "Динамо" будет обнародована в пятницу, заявил РИА Новости генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.
Соглашение 31-летнего Нгамале с "Динамо" действует до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне он сыграл за "бело-голубых" 29 матчей, забив шесть мячей.
"Завтра мы прокомментируем. У него контракт заканчивается. Мы сделали предложение и ожидаем его ответа", - сказал Пивоваров после презентации книги болельщиков "Динамо" "Боль и верность", комментируя будущее камерунца в клубе.
Нгамале выступает за "Динамо" с 2022 года. За это время он принял участие в 117 матчах, забив 21 мяч.