Краткий пересказ от РИА ИИ Информация о будущем футболиста Николя Муми Нгамале в московском «Динамо» будет обнародована в пятницу.

Соглашение Нгамале с «Динамо» действует до 30 июня 2026 года, клуб сделал ему предложение и ожидает ответа.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Информация о будущем футболиста Николя Муми Нгамале в московском "Динамо" будет обнародована в пятницу, заявил РИА Новости генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.

Соглашение 31-летнего Нгамале с "Динамо" действует до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне он сыграл за "бело-голубых" 29 матчей, забив шесть мячей.

"Завтра мы прокомментируем. У него контракт заканчивается. Мы сделали предложение и ожидаем его ответа", - сказал Пивоваров после презентации книги болельщиков "Динамо" "Боль и верность", комментируя будущее камерунца в клубе.