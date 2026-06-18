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В "Динамо" рассказали, когда определится будущее Нгамале - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
13:56 18.06.2026
В "Динамо" рассказали, когда определится будущее Нгамале

В "Динамо" заявили, что объявят о будущем футболиста Нгамале в клубе в пятницу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМуми Нгамалё
Муми Нгамалё - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Информация о будущем футболиста Николя Муми Нгамале в московском «Динамо» будет обнародована в пятницу.
  • Соглашение Нгамале с «Динамо» действует до 30 июня 2026 года, клуб сделал ему предложение и ожидает ответа.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Информация о будущем футболиста Николя Муми Нгамале в московском "Динамо" будет обнародована в пятницу, заявил РИА Новости генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.
Соглашение 31-летнего Нгамале с "Динамо" действует до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне он сыграл за "бело-голубых" 29 матчей, забив шесть мячей.
"Завтра мы прокомментируем. У него контракт заканчивается. Мы сделали предложение и ожидаем его ответа", - сказал Пивоваров после презентации книги болельщиков "Динамо" "Боль и верность", комментируя будущее камерунца в клубе.
Нгамале выступает за "Динамо" с 2022 года. За это время он принял участие в 117 матчах, забив 21 мяч.
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