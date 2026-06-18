"Надеемся на лучшее": блогер Саша Митрошина расплакалась после приговора

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Стал известен приговор Александре Митрошиной. В зале суда она расплакалась. Решение для блогера стало неожиданностью. Какое наказание ее ждет?

Какой срок дали Саше Митрошиной?

Митрошину признали виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 900 тысяч рублей.

Также суд конфисковал в доход государства 115 миллионов рублей Митрошиной. Деньги она получила от продажи квартиры на Краснопресненской набережной за 55 миллионов рублей и от возврата более 60 миллионов рублей застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. По версии следствия, средства были получены в результате уклонения от уплаты налогов.

В момент приговора Александра Митрошина расплакалась. Девушка готовилась к тюремному сроку. Она призналась , что перед этим специально не пила кофе, чтобы поспать и не будоражить нервную систему. Также Митрошина добавила, что не готова давать комментарий по поводу сбора личных вещей на заседание, связанное с окончательным приговором.

Что случилось с блогером: домашний арест и обвинение

Напомним: в марте прошлого года блогера задержали в аэропорту после возвращения из Дубая. Следствие обвинило ее в отмывании денег. Вину Митрошина признала частично. Она находилась под домашним арестом и делала все, чтобы ей смягчили наказание.

"Я все-таки не профессиональный юрист, я здесь просто участник процесса. Я чувствую, что в целом мы двигаемся нормально, можно сказать, четко, — рассказывала Александра. — Не могу судить про результат, но мы делаем свою работу, мы просто надеемся на лучшее, надеемся, что в итоге все получится".

Суд запретил ей пользоваться интернетом. Митрошина рассказала, что сегодня ее материально обеспечивает супруг:

"Сейчас я не работаю, у меня нет доступа к сфере деятельности. Все связано с онлайн-образованием, суд запретил мне пользоваться интернетом и телефоном. Сейчас мой муж меня содержит. Я помогаю семье деньгами мужа, плюс есть накопления".

Александра Митрошина — российский блогер , известная своими обучающими курсами по продвижению в социальных сетях и активной общественной деятельностью. В соцсетях она часто называла себя "Матерь Бложья".

Проблемы с неуплаченными налогами у девушки начались еще в 2022 году. Блогера уличили в использовании упрощенной системы налогообложения и обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере.