Рейтинг@Mail.ru
"Надеемся на лучшее": блогер Саша Митрошина расплакалась после приговора - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 18.06.2026 (обновлено: 14:47 18.06.2026)

"Надеемся на лучшее": блогер Саша Митрошина расплакалась после приговора

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Стал известен приговор Александре Митрошиной. В зале суда она расплакалась. Решение для блогера стало неожиданностью. Какое наказание ее ждет?

Какой срок дали Саше Митрошиной?

Митрошину признали виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 900 тысяч рублей.
Также суд конфисковал в доход государства 115 миллионов рублей Митрошиной. Деньги она получила от продажи квартиры на Краснопресненской набережной за 55 миллионов рублей и от возврата более 60 миллионов рублей застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. По версии следствия, средства были получены в результате уклонения от уплаты налогов.
В момент приговора Александра Митрошина расплакалась. Девушка готовилась к тюремному сроку. Она призналась, что перед этим специально не пила кофе, чтобы поспать и не будоражить нервную систему. Также Митрошина добавила, что не готова давать комментарий по поводу сбора личных вещей на заседание, связанное с окончательным приговором.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве

Что случилось с блогером: домашний арест и обвинение

Напомним: в марте прошлого года блогера задержали в аэропорту после возвращения из Дубая. Следствие обвинило ее в отмывании денег. Вину Митрошина признала частично. Она находилась под домашним арестом и делала все, чтобы ей смягчили наказание.
"Я все-таки не профессиональный юрист, я здесь просто участник процесса. Я чувствую, что в целом мы двигаемся нормально, можно сказать, четко, — рассказывала Александра. — Не могу судить про результат, но мы делаем свою работу, мы просто надеемся на лучшее, надеемся, что в итоге все получится".
Суд запретил ей пользоваться интернетом. Митрошина рассказала, что сегодня ее материально обеспечивает супруг:
"Сейчас я не работаю, у меня нет доступа к сфере деятельности. Все связано с онлайн-образованием, суд запретил мне пользоваться интернетом и телефоном. Сейчас мой муж меня содержит. Я помогаю семье деньгами мужа, плюс есть накопления".
Александра Митрошина — российский блогер, известная своими обучающими курсами по продвижению в социальных сетях и активной общественной деятельностью. В соцсетях она часто называла себя "Матерь Бложья".
Проблемы с неуплаченными налогами у девушки начались еще в 2022 году. Блогера уличили в использовании упрощенной системы налогообложения и обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере.
© Фото : @alexandramitroshinaБлогер Александра Митрошина
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : @alexandramitroshina
Блогер Александра Митрошина
 
Александра МитрошинаДубайМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала