Суд приговорил блогера Митрошину к условному сроку

Ей также установили испытательный срок и конфисковали 115 миллионов рублей. Речь идет о средствах, полученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, и деньгах, которые она должна вернуть застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. По версии обвинения, эти операции были частью схемы по отмыванию 127 миллионов рублей.