МИД призвал россиян отказаться от поездок в Таиланд из-за угрозы ареста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова призвала россиян отказаться от поездок в Таиланд.
- По ее словам, существует высокая угроза задержания или ареста россиян в Таиланде по запросам США.
- МИД рекомендовал воздержаться от поездок в Таиланд тем, кто может быть объектом уголовного преследования американских властей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь призвала россиян отказаться от поездок Таиланд, в связи с угрозой задержания или ареста по требованию США, предупредив, что на территории королевства Вашингтон развернул "охоту" за россиянами.
"Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США. К сожалению, эта по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
МИД РФ настоятельно рекомендовал гражданам России, которые имеют малейшее основание предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче.
Ранее МИД РФ опубликовал сообщение, в котором призывал граждан России не ездить в Таиланд при возможных проблемах с властями США. Согласно опубликованной МИД РФ информации, к странам с повышенным риском задержания граждан России по запросам США относятся большая часть Европы и Латинской Америки, а также Австралия, Канада, Армения, Израиль, Мальдивы, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Шри-Ланка, Либерия и Марокко. При этом в министерстве отмечают, что этот список не охватывает все страны, связанные с США договорами о выдаче.