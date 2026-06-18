МИД призвал россиян отказаться от поездок в Таиланд из-за угрозы ареста

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь призвала россиян отказаться от поездок Таиланд, в связи с угрозой задержания или ареста по требованию США, предупредив, что на территории королевства Вашингтон развернул "охоту" за россиянами.