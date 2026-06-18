В "Филадельфии" оценили прогресс Мичкова

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"Если говорить о Матвее Мичкове, то он набрал 51 очко во время синдрома "второго сезона". Люди спрашивают: все ли будет в порядке с Матвеем? Мы считаем, что да. Он уже засучил рукава и тренируется на уровне, необходимом для того, чтобы конкурировать в НХЛ", - сказал Хилферти в интервью The Athletic.