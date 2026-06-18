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В "Филадельфии" оценили прогресс Мичкова - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Хоккей
 
15:24 18.06.2026
В "Филадельфии" оценили прогресс Мичкова

Глава правления "Флайерз" Хилферти: Мичков тренируется на нужном для НХЛ уровне

© Фото : x.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : x.com/nhlflyers
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Матвей Мичков в минувшем сезоне провел за «Филадельфию» 89 матчей и набрал 52 очка (20 голов + 32 передачи).
  • Глава правления «Филадельфии Флайерз» Дэн Хилферти уверен в способности Мичкова повысить свою результативность в НХЛ в следующем сезоне.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава правления "Филадельфии Флайерз" Дэн Хилферти выразил уверенность в способности российского нападающего Матвея Мичкова повысить свою результативность в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в следующем сезоне.
В минувшем сезоне Мичков провел за "Филадельфию" 89 матчей с учетом плей-офф и набрал 52 очка (20 голов + 32 передачи). Вместе с клубом он занял третье место в Столичном дивизионе (98 очков) и дошел до второго раунда Кубка Стэнли, где команда уступила будущему чемпиону - "Каролине Харрикейнз".
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"Если говорить о Матвее Мичкове, то он набрал 51 очко во время синдрома "второго сезона". Люди спрашивают: все ли будет в порядке с Матвеем? Мы считаем, что да. Он уже засучил рукава и тренируется на уровне, необходимом для того, чтобы конкурировать в НХЛ", - сказал Хилферти в интервью The Athletic.
Мичкову 21 год. Он был выбран "Филадельфией" на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером. Ранее россиянин выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за "Сочи" и петербургский СКА.
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ХоккейФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Матвей Мичков
 
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