Матвиенко заявила, что студенты избавляются от стереотипа о семье

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Молодые люди в России избавляются от стереотипа, что студенчество и семейная жизнь несовместимы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На мой взгляд, главная причина успеха кроется в том, что у молодых людей в корне меняется мировоззрение. Они избавляются от устаревших, по сути, ложных стереотипов о том, что получение качественного образования якобы несовместимо с созданием семьи и рождением детей", - сказала она в ходе II Всероссийского фестиваля студенческих семей.