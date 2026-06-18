Краткий пересказ от РИА ИИ
- Английский футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил о подписании контракта с нападающим сборной Испании Виктором Муньосом.
- Виктор Муньос прошел медосмотр на базе испанской национальной команды в США и подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем».
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" на своем сайте сообщил о подписании контракта с нападающим сборной Испании Виктором Муньосом.
Форвард принимает участие в чемпионате мира. Он прошел медосмотр на базе испанской национальной команды в США и подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем".