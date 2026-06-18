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"Ливерпуль" подписал контракт с форвардом сборной Испании - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
21:21 18.06.2026 (обновлено: 21:23 18.06.2026)
"Ливерпуль" подписал контракт с форвардом сборной Испании

"Ливерпуль" подписал контракт с футболистом сборной Испании Муньосом

© Фото : Фото: Пресс-служба УЕФАФутболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Фото: Пресс-служба УЕФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английский футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил о подписании контракта с нападающим сборной Испании Виктором Муньосом.
  • Виктор Муньос прошел медосмотр на базе испанской национальной команды в США и подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем».
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" на своем сайте сообщил о подписании контракта с нападающим сборной Испании Виктором Муньосом.
Форвард принимает участие в чемпионате мира. Он прошел медосмотр на базе испанской национальной команды в США и подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем".
В прошедшем сезоне Муньос выступал в составе "Осасуны", за которую сыграл 36 матчей и забил семь мячей. Всего в его активе две встречи и один гол за сборную Испании.
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