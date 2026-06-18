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ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 между Чехией и ЮАР - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
21:23 18.06.2026
ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 между Чехией и ЮАР

Капитан сборной Чехии Крейчи признан лучшим игроком матча ЧМ против команды ЮАР

© REUTERS / Siphiwe SibekoКапитан сборной Чехии Ладислав Крейчи
Капитан сборной Чехии Ладислав Крейчи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Siphiwe Sibeko
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи признан лучшим футболистом матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды ЮАР, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча второго тура группы А прошла в Атланте и завершилась со счетом 1:1. Капитан команды Крейчи отыграл весь матч и получил желтую карточку.
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 19:00
Завершен
Чехия
1 : 1
ЮАР
06‎’‎ • Михал Садилек
(Александр Сойка)
83‎’‎ • Тебохо Мокуна (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборные Чехии и ЮАР потерпели поражения в первых матчах на текущем турнире. Чехи со счетом 1:2 уступили команде Южной Кореи, а сборная ЮАР проиграла хозяевам турнира мексиканцам - 0:2.
В третьем туре команда Чехии 24 июня сыграет против сборной Мексики, а команда ЮАР в тот же день встретится с южнокорейцами.
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Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
 
ФутболЛадислав КрейчиЧМ по футболу 2026ЧехияЮАР
 
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