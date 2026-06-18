ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 между Чехией и ЮАР

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи признан лучшим футболистом матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды ЮАР, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча второго тура группы А прошла в Атланте и завершилась со счетом 1:1. Капитан команды Крейчи отыграл весь матч и получил желтую карточку.

Сборные Чехии и ЮАР потерпели поражения в первых матчах на текущем турнире. Чехи со счетом 1:2 уступили команде Южной Кореи, а сборная ЮАР проиграла хозяевам турнира мексиканцам - 0:2.

В третьем туре команда Чехии 24 июня сыграет против сборной Мексики, а команда ЮАР в тот же день встретится с южнокорейцами.