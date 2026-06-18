В России проведут эксперименты по созданию атмосферы в космических кораблях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Институт медико-биологических проблем РАН и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» проведут эксперименты по созданию оптимальной системы для обеспечения атмосферы в напланетных модулях и кораблях для дальних космических миссий.
- Исследования пройдут в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП, который в 2027–2028 годах будет специально для этого модернизирован.
- На втором этапе эксперимента планируется испытание биологической системы жизнеобеспечения с участием человека.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" проведут эксперименты, в ходе которых выберут оптимальную систему для создания атмосферы в напланетных модулях и кораблях для дальних космических миссий, сообщил РИА Новости заместитель директора ИМБП Максим Харламов.
"Мы с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" готовим программу по биологической системе жизнеобеспечения, по отработке технологии обеспечения газовым составом в напланетных модулях и в пилотируемых кораблях для дальних космических полетов", - сказал Харламов.
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Он отметил, что в ходе экспериментов планируется сравнить несколько разных систем жизнеобеспечения. Исследования пройдут в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП, который в 2027-2028 годах будет специально для этого модернизирован. В 2017-2024 годах на базе комплекса прошли эксперименты с изоляцией экипажа для имитации дальних космических полетов.
Харламов рассказал, что в техническом складском модуле комплекса будет размещено различное оборудование для создания атмосферы в космических кораблях и модулях. Здесь будет испытана стойка с высшими растениями и различные прототипы биореакторов.
Эксперимент, по словам замдиректора института, поможет в выборе оптимальных технических решений для разработки таких систем.
На втором этапе проведения эксперимента планируется проведение испытаний биологической системы жизнеобеспечения с участием человека. Оператор будет эксплуатировать прототип системы, обслуживать ее и обеспечивать работоспособность, а также утилизировать отработанные биоматериалы, на использовании которых построено оборудование.