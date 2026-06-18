Прием заявок на конкурс "Семейная столица России" продлен до 30 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Прием заявок на всероссийский конкурс "Семейная столица России" продлен до 30 июня, сообщает пресс-служба главы Мордовии.

Старт конкурса, который проводится по поручению президента России Владимира Путина, был дан в апреле. Ранее крайним сроком подачи заявок было 21 июня 2026 года.

"Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Артем Здунов в четверг провел ВКС с субъектами России по вопросам участия в конкурсе "Семейная столица России". В ходе совещания оргкомитет поддержал инициативу о продлении сроков приема заявок на участие – он завершится 30 июня", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято с учетом многочисленных обращений от муниципальных команд, которые нуждаются в дополнительном времени для сбора и оформления материалов

"Семейноцентричность как принцип должна быть включена во все федеральные программы, применяться в развитии инфраструктуры всех наших городов. В ходе конкурса будем рейтинговать регионы для того, чтобы города перенимали лучшие практики, а многодетные семьи, семьи с детьми чувствовали себя везде одинаково комфортно. Это большая командная работа каждого субъекта", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

На данный момент на сайте зарегистрировались 48 городов – это 25% городов России с населением более 100 тысяч человек. Глава Мордовии отметил мэрии, проявившие наибольшую активность в подготовке заявок – Южно-Сахалинск, Омск, Нижний Новгород, Ноябрьск, Иркутск, Мурманск, Смоленск, Чебоксары, Великий Новгород и Севастополь.

Кроме высокого федерального статуса, победитель и лидеры номинаций получат возможность привлечь дополнительное финансирование на развитие городов и проведение мероприятий федерального масштаба. В августе будут определены финалисты, а в конце года подведены итоги. Лидеры конкурса "Семейная столица России" будут определяться по итогам оценки общественной комиссии и независимого анализа по утвержденным критериям.