Футболист ДР Конго Мукау: не планировали закрывать Роналду, он уже не тот

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная ДР Конго сыграла вничью с командой Португалии со счетом 1:1 в матче первого тура группы K чемпионата мира.
- Нгалайель Мукау заявил, что у его команды не было специального плана по сдерживанию Криштиану Роналду, так как тот уже не в той форме, как раньше.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной ДР Конго по футболу Нгалайель Мукау заявил, что его команда в матче чемпионата мира против португальцев не готовила специальный план по сдерживанию форварда Криштиану Роналду, так как тот уже не в той форме, как раньше.
В среду сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1) в матче первого тура группы K чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Согласно данным Opta, 41-летний Роналду не забивает на протяжении 10 игр чемпионатов мира и Европы. Он коснулся мяча 25 раз - это его худший показатель в матчах крупных турниров, которые он провел полностью.
17 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Жуан Невеш
45’ • Йоан Висса
Роналду стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе в матче чемпионата мира, сыграв в возрасте 41 года и 132 дней. Помимо этого, пятикратный обладатель "Золотого мяча" повторил установленный днем ранее рекорд аргентинца Лионеля Месси, сыграв на шестом чемпионате мира.