Футболист ДР Конго Мукау: не планировали закрывать Роналду, он уже не тот

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной ДР Конго по футболу Нгалайель Мукау заявил, что его команда в матче чемпионата мира против португальцев не готовила специальный план по сдерживанию форварда Криштиану Роналду, так как тот уже не в той форме, как раньше.