ФИФА назвала лучшего игрока матча между сборными Англии и Хорватии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Хорватии.
- Кейн забил два гола в этом матче, один из которых с пенальти, и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира, забив 10 голов в 12 матчах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оформивший дубль нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Хорватии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В среду сборная Англии обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Кейн отметился двумя голами, один из которых был забит с пенальти.
17 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
12’ • Гарри Кейн (П)
42’ • Гарри Кейн
47’ • Джуд Беллингем
85’ • Маркус Рэшфорд
36’ • Мартин Батурина
45’ • Петар Муса
Забитый пенальти для Кейна стал пятым на чемпионатах мира, он вышел на первое место в истории по данному показателю. Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира, забив 10 голов в 12 матчах и сравнявшись с Гари Линекером. Также он обошел португальского форварда Криштиану Роналду (8) по голам на мировых первенствах.
В следующем матче группы сборная Англии 23 июня сыграет против команды Ганы. Чемпионат мира завершится 19 июля.