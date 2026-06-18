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Дубль Кейна принес англичанам победу над хорватами в матче ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
01:02 18.06.2026
Дубль Кейна принес англичанам победу над хорватами в матче ЧМ-2026

Дубль Кейна помог сборной Англии обыграть команду Хорватии в матче ЧМ-2026

© REUTERS / Hannah McKayГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Hannah McKay
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии обыграла команду Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 4:2.
  • Гарри Кейн оформил дубль, забив два гола, включая пенальти, и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира.
  • Следующий матч сборной Англии против команды Ганы и матч сборной Хорватии против команды Панамы запланированы на 23 июня.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы L, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 4:2 в пользу английской сборной, в составе которой дубль оформил Гарри Кейн (12 - пенальти, 42), по голу забили Джуд Беллингем (47) и Маркус Рэшфорд (85). У команды Хорватии отличились Мартин Батурина (36) и Петар Муса (45+5).
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Англия
4 : 2
Хорватия
12‎’‎ • Гарри Кейн (П)
42‎’‎ • Гарри Кейн
(Деклан Райс)
47‎’‎ • Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
85‎’‎ • Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
36‎’‎ • Мартин Батурина
(Петар Сучич)
45‎’‎ • Петар Муса
(Иван Перишич)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Забитый пенальти для Кейна стал пятым на чемпионатах мира, он вышел на первое место в истории по данному показателю. Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира, забив 10 голов в 12 матчах и сравнявшись с Гари Линекером. Также он обошел португальского форварда Криштиану Роналду (8) по голам на мировых первенствах.
В следующем матче группы сборная Англии 23 июня сыграет против команды Ганы, сборная Хорватии в тот же день встретится с командой Панамы. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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