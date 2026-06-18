Дубль Кейна принес англичанам победу над хорватами в матче ЧМ-2026

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.

В следующем матче группы сборная Англии 23 июня сыграет против команды Ганы, сборная Хорватии в тот же день встретится с командой Панамы. Чемпионат мира завершится 19 июля.