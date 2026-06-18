В КЧР в 2026 году модернизируют 13 объектов дорожной инфраструктуры

В КЧР в 2026 году модернизируют 13 объектов дорожной инфраструктуры

В КЧР в 2026 году модернизируют 13 объектов дорожной инфраструктуры

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесской Республике обновят 13 объектов дорожной инфраструктуры в 2026 году по федеральному проекту "Региональная и местная дорожная сеть", сообщил глава региона Рашид Темрезов.

В республике приведут к норме 34,1 километра региональных трасс и отремонтируют три моста общей протяженностью 86,5 погонных метров.

Глава региона рассказал о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы "Строительство". Финансирование и ввод объектов по ним обсудили заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

По программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году в республике запланировано благоустройство 18 общественных территорий. Кроме того, будет реализован проект-победитель Всероссийского конкурса – благоустройство Центрального парка в городе Карачаевске.

В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры продолжается строительство четырех объектов водоснабжения: три из них планируют ввести в 2026 году, один – в 2027-м.