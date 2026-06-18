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В КЧР в 2026 году модернизируют 13 объектов дорожной инфраструктуры - РИА Новости, 18.06.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:44 18.06.2026
В КЧР в 2026 году модернизируют 13 объектов дорожной инфраструктуры

В Карачаево-Черкесии обновят 13 объектов дорожной инфраструктуры в этом году

© Фото : Рашид Темрезов/MAX В КЧР в 2026 году модернизируют 13 объектов дорожной инфраструктуры
 В КЧР в 2026 году модернизируют 13 объектов дорожной инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Рашид Темрезов/MAX
В КЧР в 2026 году модернизируют 13 объектов дорожной инфраструктуры
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесской Республике обновят 13 объектов дорожной инфраструктуры в 2026 году по федеральному проекту "Региональная и местная дорожная сеть", сообщил глава региона Рашид Темрезов.
В республике приведут к норме 34,1 километра региональных трасс и отремонтируют три моста общей протяженностью 86,5 погонных метров.
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Глава региона рассказал о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы "Строительство". Финансирование и ввод объектов по ним обсудили заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
По программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году в республике запланировано благоустройство 18 общественных территорий. Кроме того, будет реализован проект-победитель Всероссийского конкурса – благоустройство Центрального парка в городе Карачаевске.
В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры продолжается строительство четырех объектов водоснабжения: три из них планируют ввести в 2026 году, один – в 2027-м.
"Отдельное внимание на заседании уделили ситуации в жилищном строительстве, обсудили состояние отрасли ЖКХ в регионах, техническое состояние объектов тепло- и водоснабжения, тарифную и инвестиционную политику. Работа в этом направлении остается на постоянном контроле", – написал Темрезов в своем канале на платформе "Макс".
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияКарачаевскРашид ТемрезовМарат Хуснуллин
 
 
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