Зарубежные гости прибыли на площадку саммита Россия - АСЕАН в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры зарубежных делегаций, участвующие в саммите Россия — АСЕАН, прибыли на площадку мероприятия в МВЦ «Казань Экспо».
- На саммите планируется подписание четырех документов: Казанской декларации, Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026–2030 годы и совместных заявлений по энергетике и культуре.
- Второе заседание саммита пройдет в формате рабочего завтрака и будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Лидеры зарубежных делегаций, участвующие в саммите Россия - АСЕАН в Казани, прибыли на площадку мероприятия в МВЦ "Казань Экспо", передает корреспондент РИА Новости.
Участники саммита в четверг проведут пленарное заседание, в ходе которого обменяются мнениями по актуальным и региональным проблемам, а также обсудят развитие стратегического партнерства России и АСЕАН. Мероприятие в присутствии представителей СМИ откроют президент РФ Владимир Путин и филиппинский президент Фердинанд Маркос как сопредседатели саммита.
Затем планируется подписание четырех документов. Накануне саммита помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что они уже согласованы. Это Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.
Второе заседание саммита пройдет в формате рабочего завтрака. Оно будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. Ожидается также, что в глава торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин выступит с докладом об основных итогах Делового форума Россия - АСЕАН.
После заседания Путин и Маркос выступят с заявлением для СМИ. Далее президент продолжит серию двусторонних встреч на полях саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.