Зарубежные гости прибыли на площадку саммита Россия - АСЕАН в Казани

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Лидеры зарубежных делегаций, участвующие в саммите Россия - АСЕАН в Казани, прибыли на площадку мероприятия в МВЦ "Казань Экспо", передает корреспондент РИА Новости.

После заседания Путин и Маркос выступят с заявлением для СМИ. Далее президент продолжит серию двусторонних встреч на полях саммита.