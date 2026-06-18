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"Миннесота" выбрала российского вратаря Гредзен на драфте PWHL - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Хоккей
 
09:07 18.06.2026
"Миннесота" выбрала российского вратаря Гредзен на драфте PWHL

Гредзен стала единственной российской хоккеисткой, выбранной на драфте PWHL

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийская хоккеистка Дарья Гредзен
Российская хоккеистка Дарья Гредзен - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российская хоккеистка Дарья Гредзен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский вратарь Дарья Гредзен была выбрана командой "Миннесота Фрост" в пятом раунде под общим 57-м номером на драфте 2026 года PWHL.
  • Гредзен — единственная представительница России, выбранная на прошедшем драфте, ей 22 года, и она представляет красноярскую "Бирюсу" в ЖХЛ.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Миннесота Фрост" выбрала российского вратаря Дарью Гредзен на драфте 2026 года североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL), сообщается на сайте организации.
"Миннесота" задрафтовала голкипера в пятом раунде под общим 57-м номером. Гредзен стала единственной представительницей России, выбранной на прошедшем драфте.
Гредзен 22 года, всю взрослую карьеру в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) она представляет красноярскую "Бирюсу", с которой взяла бронзу турнира. На ее счету 230 матчей, 131 победа, включая 30 шатаутов. В среднем она отражала 93,2% бросков.
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