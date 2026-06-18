В Гознаке рассказали о новых технологиях защиты банкнот

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гознак использовал в обновленных тысячерублевых банкнотах решения, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора.
- Компания постоянно работает над улучшением защиты и созданием новых элементов.
- У Гознака есть научно-исследовательский институт, и компания взаимодействует с разными заказчиками, университетами, научными организациями для разработки защитных технологий.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Гознак использовал в обновленных тысячерублевых банкнотах решения, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора, постоянно работает над улучшением защиты и созданием новых элементов, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Аркадий Трачук.
"У нас есть много интересных решений среди оптически-переменных признаков, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора. Некоторые из них использовались в обновленных купюрах номиналом в тысячу и пять тысяч рублей", - сказал он.
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Гознак традиционно фокусирует внимание на защитных нитях и способах их введения, добавил глава компании.
"Мы постоянно работаем над совершенствованием имеющихся элементов защиты и созданием новых. В этом бизнесе не бывает так, чтобы защитный элемент разрабатывался с нуля специально под готовящуюся новую банкноту", - указал Трачук.
По его словам, у Гознака есть научно-исследовательский институт, компания взаимодействует с разными заказчиками, университетами, научными организациями. Постоянно работают исследовательские группы, которые планомерно занимаются разработкой защитных технологий, подчеркнул он.
Банк России ввел в обращение обновленную тысячерублевую банкноту в декабре прошлого года. Она выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс, уточнял регулятор.
Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани.