В Гознаке рассказали о новых технологиях защиты банкнот

Краткий пересказ от РИА ИИ Гознак использовал в обновленных тысячерублевых банкнотах решения, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора.

Компания постоянно работает над улучшением защиты и созданием новых элементов.

У Гознака есть научно-исследовательский институт, и компания взаимодействует с разными заказчиками, университетами, научными организациями для разработки защитных технологий.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Гознак использовал в обновленных тысячерублевых банкнотах решения, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора, постоянно работает над улучшением защиты и созданием новых элементов, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Аркадий Трачук.

"У нас есть много интересных решений среди оптически-переменных признаков, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора. Некоторые из них использовались в обновленных купюрах номиналом в тысячу и пять тысяч рублей", - сказал он.

Гознак традиционно фокусирует внимание на защитных нитях и способах их введения, добавил глава компании.

"Мы постоянно работаем над совершенствованием имеющихся элементов защиты и созданием новых. В этом бизнесе не бывает так, чтобы защитный элемент разрабатывался с нуля специально под готовящуюся новую банкноту", - указал Трачук

По его словам, у Гознака есть научно-исследовательский институт, компания взаимодействует с разными заказчиками, университетами, научными организациями. Постоянно работают исследовательские группы, которые планомерно занимаются разработкой защитных технологий, подчеркнул он.

Банк России ввел в обращение обновленную тысячерублевую банкноту в декабре прошлого года. Она выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс, уточнял регулятор.