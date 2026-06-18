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Стали известны стартовые составы сборных Канады и Катара на матч ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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23:51 18.06.2026
Стали известны стартовые составы сборных Канады и Катара на матч ЧМ

Кайл Ларин попал в стартовый состав сборной Канады на матч ЧМ с катарцами

© REUTERS / Claudia GrecoКайл Ларин
Кайл Ларин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
Кайл Ларин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренерские штабы сборных Канады и Катара объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Встреча группы B пройдет в канадском Ванкувере в ночь на пятницу и начнется в 1:00 мск.
  • В первом туре канадцы сыграли вничью со сборной Боснии и Герцеговины, а сборная Катара разошлась миром с командой Швейцарии, обе встречи завершились со счетом 1:1.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тренерские штабы сборных Канады и Катара объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы B пройдет в канадском Ванкувере в ночь на пятницу и начнется в 1:00 мск.
За хозяев чемпионата мира с первых минут сыграют Максим Крепо (вратарь), Алистер Джонстон, Люк де Фужероль, Дерек Корнелиус, Ричи Ларея, Стивен Эуштакиу, Исмаэль Коне, Кайл Ларин, Джонатан Дэвид, Тейджон Бьюкенен и Али Ахмед.
Стартовый сборной Катара выглядит следующим образом: Махмуд Абунада (вратарь), Педро Мигель, Исса Лайе, Джассем Габер, Аюб Аль-Уи, Хомам Ахмед, Буалем Хухи (капитан), Ассим Мадибо, Эдмилсон Жуниор, Акрам Афиф, Юсуф Абдурисаг.
В первом туре канадцы сыграли вничью со сборной Боснии и Герцеговины, а сборная Катара разошлась миром с командой Швейцарии. Обе встречи завершились со счетом 1:1. Ларин отличился спустя две минуты после выхода на замену.
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