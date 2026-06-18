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Шаронов сравнил игру Месси и Роналду на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
17:27 18.06.2026 (обновлено: 17:28 18.06.2026)
Шаронов сравнил игру Месси и Роналду на чемпионате мира

Шаронов: Месси действует в интересах команды, а Роналду думает о себе

© Иллюстрация РИА Новости . AFP / FRANCK FIFE, Социальные сети ПСЖЛионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости . AFP / FRANCK FIFE, Социальные сети ПСЖ
Лионель Месси и Криштиану Роналду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-футболист сборной России Роман Шаронов заявил, что Лионель Месси действует в интересах команды, а Криштиану Роналду думает о себе.
  • Сборная Аргентины одержала победу над командой Алжира со счетом 3:0, Месси сделал хет-трик, а португальцы сыграли вничью с командой ДР Конго (1:1), Роналду результативными действиями не отметился.
  • Шаронов подчеркнул, что футбол — это командная игра, и нужно прекратить рассматривать Роналду и Месси в отдельности от команд.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Лионель Месси и Криштиану Роналду являются великими игроками, но на чемпионате мира нападающий сборной Аргентины действует в интересах команды, а португалец думает о себе, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России Роман Шаронов.
Сборная Аргентины одержала победу над командой Алжира со счетом 3:0, Месси сделал хет-трик, а португальцы сыграли вничью с командой ДР Конго (1:1). Роналду результативными действиями не отметился.
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"Если мы говорим о сравнении, то посмотрим на игру отдельных футболистов: Месси играет на команду, а Роналду - на себя. Это не "плохой и хороший", они два великих игрока, но в этом их ключевое отличие", – сказал Шаронов.
"К сожалению, футбол рассматривают в призме Роналду - Месси, то есть звезд. Надо давно понять, что футбол - это командная игра, и без своих партнеров этих игроков мы не увидим. Надо прекратить смотреть на этих игроков в отдельности от команды", – добавил специалист.
Чемпионат мира по футболу проходит на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Для Месси и Роналду это мировое первенство стало шестым по счету в игровой карьере.
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