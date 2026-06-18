Шаронов сравнил игру Месси и Роналду на чемпионате мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Лионель Месси и Криштиану Роналду являются великими игроками, но на чемпионате мира нападающий сборной Аргентины действует в интересах команды, а португалец думает о себе, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России Роман Шаронов.

"К сожалению, футбол рассматривают в призме Роналду - Месси, то есть звезд. Надо давно понять, что футбол - это командная игра, и без своих партнеров этих игроков мы не увидим. Надо прекратить смотреть на этих игроков в отдельности от команды", – добавил специалист.