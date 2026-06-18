Болельщики с российскими флагами появились на матче ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ На матче Узбекистан — Колумбия в Мехико присутствуют болельщики с российскими флагами.

Российские флаги развернуты на главной трибуне среди колумбийских болельщиков и заметны в телетрансляции.

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Болельщики с российскими флагами присутствуют на матче Узбекистан - Колумбия в Мехико, обратило внимание РИА Новости.

Как минимум два болельщика с российскими флагами показались на главной трибуне в ходе трансляции. Полноразмерные сине-бело-красные полотнища они развернули среди колумбийских болельщиков и мелькают на телетрансляции.

Один из российских флагов фанаты держат на самом первом ряду главной трибуны, часто попадая в объектив камеры в ходе игровых моментов.

Мексики и Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США Канады . Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.