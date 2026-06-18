Болельщики с российскими флагами появились на матче ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На матче Узбекистан — Колумбия в Мехико присутствуют болельщики с российскими флагами.
- Российские флаги развернуты на главной трибуне среди колумбийских болельщиков и заметны в телетрансляции.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Болельщики с российскими флагами присутствуют на матче Узбекистан - Колумбия в Мехико, обратило внимание РИА Новости.
Как минимум два болельщика с российскими флагами показались на главной трибуне в ходе трансляции. Полноразмерные сине-бело-красные полотнища они развернули среди колумбийских болельщиков и мелькают на телетрансляции.
Один из российских флагов фанаты держат на самом первом ряду главной трибуны, часто попадая в объектив камеры в ходе игровых моментов.
Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть ЧМ. В группе К команда проведет матчи с командами Колумбии (17 июня в Мехико), Португалии (23 июня в Хьюстоне) и Конго/Ямайка (30 июня).