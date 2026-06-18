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Болельщики с российскими флагами появились на матче ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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06:25 18.06.2026 (обновлено: 09:20 18.06.2026)
Болельщики с российскими флагами появились на матче ЧМ-2026

Болельщики с российскими флагами появились на матче Узбекистан — Колумбия на ЧМ

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Автопробег, приуроченный ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На матче Узбекистан — Колумбия в Мехико присутствуют болельщики с российскими флагами.
  • Российские флаги развернуты на главной трибуне среди колумбийских болельщиков и заметны в телетрансляции.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Болельщики с российскими флагами присутствуют на матче Узбекистан - Колумбия в Мехико, обратило внимание РИА Новости.
Как минимум два болельщика с российскими флагами показались на главной трибуне в ходе трансляции. Полноразмерные сине-бело-красные полотнища они развернули среди колумбийских болельщиков и мелькают на телетрансляции.
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Один из российских флагов фанаты держат на самом первом ряду главной трибуны, часто попадая в объектив камеры в ходе игровых моментов.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть ЧМ. В группе К команда проведет матчи с командами Колумбии (17 июня в Мехико), Португалии (23 июня в Хьюстоне) и Конго/Ямайка (30 июня).
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