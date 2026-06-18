Президент ФИФА следит за первым матчем сборной Узбекистана на ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент ФИФА Джанни Инфантино присутствует на первом матче сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу.
- Узбекистан играет свой первый матч на чемпионате против сборной Колумбии. Игра проходит в Мехико.
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент ФИФА Джанни Инфантино присутствует на первом матче сборной Узбекистана на ЧМ по футболу, обратило внимание РИА Новости.
Узбекистан играет свой первый матч на чемпионате против сборной Колумбии. Игра проходит в Мехико.
С вип-трибуны за матчем следит президент ассоциации Джанни Инфантино.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе К - сборная ДР Конго, Португалия, Узбекистан и Колумбия.
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