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Президент ФИФА следит за первым матчем сборной Узбекистана на ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
05:37 18.06.2026
Президент ФИФА следит за первым матчем сборной Узбекистана на ЧМ по футболу

Джанни Инфантино присутствует на первом матче сборной Узбекистана на ЧМ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино присутствует на первом матче сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу.
  • Узбекистан играет свой первый матч на чемпионате против сборной Колумбии. Игра проходит в Мехико.
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент ФИФА Джанни Инфантино присутствует на первом матче сборной Узбекистана на ЧМ по футболу, обратило внимание РИА Новости.
Узбекистан играет свой первый матч на чемпионате против сборной Колумбии. Игра проходит в Мехико.
С вип-трибуны за матчем следит президент ассоциации Джанни Инфантино.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе К - сборная ДР Конго, Португалия, Узбекистан и Колумбия.
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ФутболСпортУзбекистанКолумбияМехико (штат)Джанни ИнфантиноЧМ по футболу 2026
 
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