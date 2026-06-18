Призовой фонд ЧМ-2026 по фехтованию превысит миллион долларов

Сабли на соревнованиях по фехтованию. Архивное фото

Сабли на соревнованиях по фехтованию

Краткий пересказ от РИА ИИ Призовой фонд чемпионата мира 2026 года по фехтованию составит 1,02 млн долларов.

Российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира в Гонконге с 22 по 30 июля с флагом и гимном.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Призовой фонд чемпионата мира 2026 года по фехтованию, на котором российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном, составит 1,02 млн долларов, сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Турнир пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля и станет первым соревнованием под эгидой FIE, на котором россияне будут выступать без ограничений.

Победитель чемпионата мира в личном разряде получит 40 тысяч долларов призовых, второе место - 20 тысяч, бронзовый призер турнира - 10 тысяч.

В командных соревнованиях завоевавшая золото сборная получит 50 тысяч долларов, занявшая второе место - 25 тысяч, третье - 15 тысяч.