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Призовой фонд ЧМ-2026 по фехтованию превысит миллион долларов - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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17:19 18.06.2026
Призовой фонд ЧМ-2026 по фехтованию превысит миллион долларов

Призовой фонд ЧМ-2026 по фехтованию составит 1,02 миллиона долларов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСабли на соревнованиях по фехтованию
Сабли на соревнованиях по фехтованию - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сабли на соревнованиях по фехтованию. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Призовой фонд чемпионата мира 2026 года по фехтованию составит 1,02 млн долларов.
  • Российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира в Гонконге с 22 по 30 июля с флагом и гимном.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Призовой фонд чемпионата мира 2026 года по фехтованию, на котором российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном, составит 1,02 млн долларов, сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).
Турнир пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля и станет первым соревнованием под эгидой FIE, на котором россияне будут выступать без ограничений.
Победитель чемпионата мира в личном разряде получит 40 тысяч долларов призовых, второе место - 20 тысяч, бронзовый призер турнира - 10 тысяч.
В командных соревнованиях завоевавшая золото сборная получит 50 тысяч долларов, занявшая второе место - 25 тысяч, третье - 15 тысяч.
Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой.
Фехтование - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Российских фехтовальщиков допустили к соревнованиям с флагом и гимном
2 июня, 15:34
 
СпортГонконгМеждународная федерация фехтования (FIE)
 
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