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Необходимости в тотальном высшем образовании нет, заявил Фальков - РИА Новости, 18.06.2026
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16:02 18.06.2026 (обновлено: 16:32 18.06.2026)
Необходимости в тотальном высшем образовании нет, заявил Фальков

Фальков: рынок труда не заинтересован в тотальном высшем образовании

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что тотальное высшее образование не нужно с точки зрения рынка труда.
  • Порядка 65 % выпускников девятого класса идут в колледжи, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Необходимости в тотальном высшем образовании с точки зрения рынка труда нет, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что в России наблюдается повышенный интерес к среднему профессиональному образованию, порядка 65% выпускников девятого класса идут в колледжи.
"Почему мы спокойно относимся сегодня с ректорами университетов к тому, что происходит балансировка разумная между средним профессиональным и высшим образованием? Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании. Нет в нем необходимости. С точки зрения, еще раз услышьте, рынка труда", - сказал Фальков на XXVI международном форуме HREXPO PRO Людей.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
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