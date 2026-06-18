Необходимости в тотальном высшем образовании нет, заявил Фальков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что тотальное высшее образование не нужно с точки зрения рынка труда.
- Порядка 65 % выпускников девятого класса идут в колледжи, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Необходимости в тотальном высшем образовании с точки зрения рынка труда нет, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что в России наблюдается повышенный интерес к среднему профессиональному образованию, порядка 65% выпускников девятого класса идут в колледжи.
"Почему мы спокойно относимся сегодня с ректорами университетов к тому, что происходит балансировка разумная между средним профессиональным и высшим образованием? Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании. Нет в нем необходимости. С точки зрения, еще раз услышьте, рынка труда", - сказал Фальков на XXVI международном форуме HREXPO PRO Людей.