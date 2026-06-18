Дочь уголовника и эскортница? Самые красивые жены футболистов ЧМ-2026

Эти несвободные красотки пленили богатых парней. Среди них есть как верные подруги, так и коварные хищницы. РИА Новости показывает самых горячих жен участников чемпионата мира 2026 года

Эстер Экспосито, подруга Килиана Мбаппе

Эффектная блондинка родом из Испании — самая обсуждаемая подруга футболиста за последнее время. Во-первых, потому что 26-летняя Эстер популярна сама по себе благодаря актерской карьере и роли в сериале "Элита". Во-вторых, она смогла очаровать одного из самых завидных женихов.

© Фото : соцсети Эстер Экспосито, подруга Килиана Мбаппе © Фото : соцсети Эстер Экспосито, подруга Килиана Мбаппе

Эстер рассказывала, что влюбилась в Килиана с первого взгляда и якобы только потом узнала, что он известный футболист. Многие фанаты в такое признание не поверили — засомневались, что один из самых дорогих и популярных игроков планеты был неизвестен девушке, которая совсем не в джунглях Панамы провела последние десять лет жизни. И действительно, в последнем интервью на телефестивале в Монте-Карло Экспосито подтвердила, что не знала о Мбаппе на момент их знакомства.

Пара регулярно отдыхает вдвоем на яхте, папарацци снимали их в кафе и барах в центре Парижа и Мадрида. Официально отношения они пока не подтверждают, а Эстер явно любит потроллить аудиторию — то заявляет, что не очень любит футбол, то не может выбрать, за кого будет болеть на чемпионате мира. Сомневается между Испанией и Францией.

Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду

© Фото : соцсети Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду © Фото : соцсети Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду

Кто-то сочтет включение Джорджины в рейтинг попсой, но мы просто хотим быть объективными. Фигуристая дочь аргентинца и испанки настолько популярна, что у нее есть собственный сериал на платформе Netflix.

Да, она во многом состоялась благодаря связи с Криштиану, но при этом у нее самый выдающийся социальный взлет по сравнению с изначальными возможностями. Отец несколько раз отбывал срок в тюрьме, мать рано умерла. Ее судьба могла бы сложиться печально, если бы не характер и жизнелюбие. В детстве выручали занятия балетом, потом помогало обилие работы, которую Родригес никогда не боялась. На одном из своих рабочих мест, а именно в бутике бренда Gucci, в 2016 году она познакомилась с Роналду.

© Фото : соцсети Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду © Фото : соцсети Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду

Они вместе уже почти десять лет, но только год назад объявили о помолвке — в доказательство Джорджина предъявила подписчикам кольцо с гигантским бриллиантом. При этом с самого начала отношений она воспитывала детей Криша от суррогатных матерей, а потом родила ему еще троих общих — сначала дочку, затем близнецов мальчика и девочку. К сожалению, мальчик умер при родах, это стало тяжелым испытанием для пары.

© Фото : соцсети Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду © Фото : соцсети Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду

Джорджина как невеста Роналду ведет роскошный образ жизни, но при этом активно занимается благотворительностью. Дата свадьбы, к слову, до сих пор неизвестна — возможно, потому что Криш не может размениваться на такие мелочи, пока не выполнил свой главный проект — мечту о трофее в составе сборной Португалии.

Впрочем, первый матч против Демократической республики Конго пока эту мечту не приблизил, а Криштиану в нем выглядел как потерявшийся турист посреди Таймс-сквер. Может, Джорджина найдет те самые слова поддержки?

Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси

© Фото : соцсети Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси © Фото : соцсети Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси

История любви этой пары настолько кинематографична, что ни один драматург не мог бы придумать более трогательный сюжет. Лео пять лет, Антонелле — четыре. Они счастливые босоногие аргентинские дети из города Росарио, связанные через двоюродного брата Антонеллы и по совместительству лучшего друга Месси — регулярно общаются и играют в одной компании.

В тринадцать юный аргентинский талант отправляется в Барселону за футбольной мечтой. Девочка остается в Росарио и живет так же, как жила до этого — ходит в школу, потом в колледж, выбирает профессию — мечтает стать врачом. Она даже заводит серьезный роман и собирается замуж. Естественно, не за Месси. Но незадолго до торжества ее жених погибает в автокатастрофе.

Лионель приезжает в Аргентину поддержать убитую горем подругу детства в такой сложный момент. Постепенно они сближаются и начинают понимать, что друг без друга не могут. Теперь мы знаем их как одну из самых известных в футболе семейных пар.

© Фото : соцсети Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси © Фото : соцсети Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси

Аудитория Антонеллы в социальных сетях приближается к 40 миллионам. Она может позволить себе все что угодно, но ее публичный образ не ограничивается брендоманией, косметологией и фотографиями в купальнике на пляже. Она с гордостью носит футболки с изображением мужа, ест не только черную икру и блюда мишленовских ресторанов, но и бургеры с картошкой фри, а заодно держит в тонусе свою домашнюю мини-футбольную команду — у них с Лео трое сыновей. Пикантная деталь — среди многочисленных татуировок Месси особенно выделяются очертания губ Антонеллы, набитые на его бедре.

Инес Томас, жена Бернарду Силвы

© Фото : соцсети Инес Томас, жена Бернарду Силвы © Фото : соцсети Инес Томас, жена Бернарду Силвы

Жене португальского полузащитника 27 лет, она родилась в Лиссабоне и в 2017 году даже участвовала в международном конкурсе красоты, представляя родную Португалию.

Инес работает фотомоделью, ведет социальные сети — в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) у нее почти 220 тысяч подписчиков.

Их любовь с Бернарду началась в коронавирусном 2020-м — футболист и красотка оказались на самоизоляции в одном большом доме в компании близких друзей. Сразу смогли узнать друг друга поближе, вместе готовили, поддерживали спортивную форму и смотрели кино. Влюбились! После окончания карантина Бернарду сделал Инес предложение.

Пара воспитывает маленькую дочку и ждет рождения второго ребенка — это будет мальчик.

Кэрол Кабрина, жена Маркиньоса

© Фото : соцсети Кэрол Кабрина, жена Маркиньоса © Фото : соцсети Кэрол Кабрина, жена Маркиньоса

Об их истории любви мало что известно. В описании профиля у Кэрол даже нет привычной для жен суперзвезд отметки с колечком — мол, жена такого-то футболиста и мама троих ангелочков. Она позиционирует себя как самодостаточная бизнес-вумен — продвигает собственный бренд детской одежды в стиле минимализм. У нее почти 700 тысяч подписчиков.

© Фото : соцсети Кэрол Кабрина, жена Маркиньоса © Фото : соцсети Кэрол Кабрина, жена Маркиньоса

Загорелая миловидная блондинка еще и мать четверых детей. К слову, она одна из немногих жен футболистов, кто во время чемпионата мира находится дома — готовит обеды детям и устраивает им пижамные вечеринки. Возможно, если сборная Бразилии дойдет до финала, Кэрол привезет всю семью в Америку, чтобы поддержать мужа и отца. Вообще принадлежность к Бразилии — важная часть самоидентификации Кэрол. Она часто и с удовольствием носит фирменную футболку, чем тоже делится в блоге.

Изабель Йохансен, девушка Эрлинга Холланда

© Фото : соцсети Изабель Йохансен, девушка Эрлинга Холланда © Фото : соцсети Изабель Йохансен, девушка Эрлинга Холланда

Главный викинг мирового футбола нашел свою любовь в той же академии, где сам начинал свой путь — в родном Брюно. Там же тренировались и девочки. Да, Изабель — футболистка. Но в прошлом. Сейчас она строит модельную карьеру, развивает социальные сети (уже более 200 тысяч подписчиков) и еще воспитывает ребенка от Эрлинга — хотя они пока не женаты официально, в декабре 2024 года Изабель родила сына.

Их романтическая история началась с первого шага, сделанного Йохансен — она сама написала Холланду личное сообщение, из которого постепенно сложился роман.

Пара неохотно раскрывает личную жизнь. Известно, например, что Изабель приехала в Америку, чтобы лично поддержать любимого во время ответственных игр, и под ее чутким присмотром он оформил дубль в первом же матче. А в свободное время они с Эрлингом гуляют по Нью-Йорку.

Эшлин Кастро, подруга Джуда Беллингема

© Фото : соцсети Эшлин Кастро, подруга Джуда Беллингема © Фото : соцсети Эшлин Кастро, подруга Джуда Беллингема

Эшлин Кастро — американская модель и блогер, покорившая полузащитника сборной Англии и мадридского "Реала". Она старше его на шесть лет и известна в первую очередь благодаря красоте.

Официального подтверждения роману Беллингема и Кастро нет. Но Эшлин не раз была замечена в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" рядом с родителями Джуда. К слову, мама периодически бросала на потенциальную невестку неодобрительные взгляды. Возможно, она недовольна разницей в возрасте или же прочитала хейтерские комментарии о возможной связи Кастро с эскорт-сферой. Но Джуд как взрослый мальчик сам может решать, с кем ему встречаться, так что Эшлин продолжила посещать матчи "Реала".

© Фото : соцсети Эшлин Кастро, подруга Джуда Беллингема © Фото : соцсети Эшлин Кастро, подруга Джуда Беллингема

Что касается обвинений в работе эскортницей, Кастро публично их опровергла. По словам девушки, за почти 10 лет у нее было всего три романа. На жизнь она зарабатывала благодаря социальным сетям, съемках в рекламе и клипах популярных исполнителей, а совсем юной подрабатывала в медицинском центре своего отца.

Наталия Родригес, жена Рафиньи

© Фото : соцсети Наталия Родригес, жена Рафиньи © Фото : соцсети Наталия Родригес, жена Рафиньи

Еще один пример любви, выросшей из детской дружбы. Наталья Беллоли (в девичестве Родригес) была дочерью тренера юношеской футбольной команды, в которой играл Рафинья. Они росли в похожих условиях — бедность и преступность фавел и сомнительные перспективы на благополучие. В какой-то момент их пути разошлись — Рафинья отправился в Европу строить карьеру, Наталия осталась в Сан-Паулу и пробовала себя в роли модели.

В 2020 году их неожиданно свела пандемия коронавируса. Игрок приехал в Бразилию во время паузы в чемпионате Испании и встретил Наталию. На этот раз он не упустил своего шанса и она не стала мариновать кавалера на скамейке запасных — случилось романтическое предложение руки и сердца, которое Беллоли приняла.