Лидер Бразилии готов содействовать урегулированию конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности вновь участвовать в мирных усилиях по урегулированию конфликта на Украине.
- Лула да Силва почувствовал готовность Владимира Зеленского к поиску решения конфликта.
- Президент Бразилии намерен обсудить ситуацию с лидерами пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.
МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что готов вновь участвовать в усилиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку увидел готовность сторон к поиску решения.
"Я вновь беру на себя обязательство сделать то, что уже делал раньше. Я снова свяжусь со всеми постоянными членами Совета Безопасности ООН. Если я могу помочь, я буду помогать", - заявил Лула на пресс-конференции.
По словам бразильского лидера, он провел встречу с Владимиром Зеленским и "впервые почувствовал, что он действительно настроен на поиск решения". Политик при этом пояснил, что завершение конфликта зависит от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.
"Именно они несут ответственность за обеспечение мира или продолжение войны... Этому нужно положить конец. И только они могут это сделать", - сказал он.
Глава Бразилии сообщил, что намерен вновь обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, а также лидерами Франции и Великобритании.
Лула да Силва последовательно выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта. В 2024 году Бразилия совместно с Китаем предложила мирную инициативу из шести пунктов, предусматривающую проведение международной конференции, признаваемой как Москвой, так и Киевом.
Президент Бразилии призвал к переговорам по Украине
27 октября 2025, 08:00