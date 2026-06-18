Лидер Бразилии готов содействовать урегулированию конфликта на Украине

МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что готов вновь участвовать в усилиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку увидел готовность сторон к поиску решения.

"Именно они несут ответственность за обеспечение мира или продолжение войны... Этому нужно положить конец. И только они могут это сделать", - сказал он.