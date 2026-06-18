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"Бостон" выведет из обращения номер Бержерона - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Хоккей
 
17:14 18.06.2026 (обновлено: 17:29 18.06.2026)
"Бостон" выведет из обращения номер Бержерона

"Бостон" в сезоне-2026/27 выведет из обращения номер 37 в честь Бержерона

© Фото : Пресс-служба НХЛПатрис Бержерон
Патрис Бержерон - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Патрис Бержерон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» в сезоне-2026/27 выведет из обращения номер 37 в честь Патриса Бержерона.
  • Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры в июле 2023 года.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" в сезоне-2026/27 выведет из обращения номер 37 в честь своего бывшего канадского игрока Патриса Бержерона, сообщается в аккаунте команды в соцсети X.
Нападающий объявил о завершении карьеры в июле 2023 года.
"Мы с гордостью объявляем, что в предстоящем сезоне-2026/27 клуб отдаст свою высшую честь Патрису Бержерону, выведя из обращения его номер 37", - говорится в сообщении клуба.
Бержерону 40 лет, он провел всю карьеру в составе "Бостона". Спортсмен был выбран командой во втором раунде драфта НХЛ в 2003 году. В составе "Бостона" Бержерон провел 19 сезонов, за время которых он сыграл 1294 матча и набрал 1040 очков (427 голов + 613 передач). В 2011 году канадец стал победителем Кубка Стэнли, в составе сборной спортсмен дважды завоевал золото Олимпийских игр (2010, 2014), а также стал чемпионом мира (2004).
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ХоккейСпортПатрис БержеронБостон БрюинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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