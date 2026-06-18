Краткий пересказ от РИА ИИ Фанаты сборной Шотландии по футболу активно праздновали победу в первом матче чемпионата мира в Бостоне.

Из-за празднования в некоторых барах Бостона закончилось пиво.

Шотландские фанаты с прошлого четверга по воскресенье выпили в четыре раза больше пива, чем обычно уходит за четырехдневный праздничный период.

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Фанаты сборной Шотландии по футболу так активно праздновали победу своей команды в первом матче чемпионата мира, что многие бары американского Бостона остались практически без пива, передает телеканал Фанаты сборной Шотландии по футболу так активно праздновали победу своей команды в первом матче чемпионата мира, что многие бары американского Бостона остались практически без пива, передает телеканал NBC

Первый матч сборной Шотландии прошел в Бостоне 14 июня. В нем команда одержала верх над сборной Гаити , забив один гол.

"На прошлой неделе шотландские футбольные фанаты устроили настоящий фурор в Бостоне: "Шотландская армия" захватила рестораны и пабы, совершив круг почета по городу после субботней победы над Гаити... Они также пили много пива. Настолько, что в некоторых бостонских барах оно закончилось", - говорится в сообщении.

По словам владельца одного из баров города, шотландские фанаты с прошлого четверга по воскресенье выпили в четыре раза больше пива, чем обычно уходит за четырехдневный праздничный период. Из-за этого ему даже пришлось организовывать срочную доставку напитков в свое заведение.

"Мы здесь уже более 30 лет и никогда не видели ничего подобного", - рассказал управляющий другого бара газете Boston Globe.

Он отметил, что в его заведении празднование победы шотландской команды по расходу пива было сравнимо с тремя Днями Святого Патрика.