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СМИ: фанаты сборной Шотландии по футболу устроили фурор в Бостоне - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
09:37 18.06.2026
СМИ: фанаты сборной Шотландии по футболу устроили фурор в Бостоне

NBC: бостонские бары остались без пива после победы Шотландии над Гаити

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭдинбургский замок
Эдинбургский замок - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фанаты сборной Шотландии по футболу активно праздновали победу в первом матче чемпионата мира в Бостоне.
  • Из-за празднования в некоторых барах Бостона закончилось пиво.
  • Шотландские фанаты с прошлого четверга по воскресенье выпили в четыре раза больше пива, чем обычно уходит за четырехдневный праздничный период.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Фанаты сборной Шотландии по футболу так активно праздновали победу своей команды в первом матче чемпионата мира, что многие бары американского Бостона остались практически без пива, передает телеканал NBC.
Первый матч сборной Шотландии прошел в Бостоне 14 июня. В нем команда одержала верх над сборной Гаити, забив один гол.
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"На прошлой неделе шотландские футбольные фанаты устроили настоящий фурор в Бостоне: "Шотландская армия" захватила рестораны и пабы, совершив круг почета по городу после субботней победы над Гаити... Они также пили много пива. Настолько, что в некоторых бостонских барах оно закончилось", - говорится в сообщении.
По словам владельца одного из баров города, шотландские фанаты с прошлого четверга по воскресенье выпили в четыре раза больше пива, чем обычно уходит за четырехдневный праздничный период. Из-за этого ему даже пришлось организовывать срочную доставку напитков в свое заведение.
"Мы здесь уже более 30 лет и никогда не видели ничего подобного", - рассказал управляющий другого бара газете Boston Globe.
Он отметил, что в его заведении празднование победы шотландской команды по расходу пива было сравнимо с тремя Днями Святого Патрика.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи принимают 11 городов.
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