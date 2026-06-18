Рейтинг@Mail.ru
Российский рапирист Бородачев завоевал бронзу чемпионата Европы - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 18.06.2026
Российский рапирист Бородачев завоевал бронзу чемпионата Европы

Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Антони

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Бородачев
Антон Бородачев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Антон Бородачев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский рапирист Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Антони (Франция).
  • В полуфинальной схватке Бородачев уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11:15.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский рапирист Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Антони (Франция).
В полуфинальной схватке Бородачев уступил французу Рафаелу Савину со счетом 11:15.
Бородачеву 26 лет, он завоевал свою первую личную медаль на чемпионатах Европы. Ранее он стал серебряным призером Олимпиады в Токио и бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в командной рапире.
Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.
Яна Егорян - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Егорян взяла серебро чемпионата Европы по фехтованию во Франции
16 июня, 23:06
 
СпортМеждународная федерация фехтования (FIE)Чемпионат Европы по фехтованию
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Чехия
    ЮАР
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
    4
    1
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    2-й тайм
    Канада
    Катар
    4
    0
  • Теннис
    19.06 15:30
    Д. Альтмайер
    Д. Медведев
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
  • Футбол
    20.06 01:00
    Шотландия
    Марокко
  • Футбол
    20.06 03:30
    Бразилия
    Гаити
  • Футбол
    20.06 06:00
    Турция
    Парагвай
  • Футбол
    20.06 20:00
    Нидерланды
    Швеция
  • Футбол
    20.06 23:00
    Германия
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала