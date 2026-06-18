Российский рапирист Бородачев завоевал бронзу чемпионата Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский рапирист Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Антони (Франция).
- В полуфинальной схватке Бородачев уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11:15.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский рапирист Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в Антони (Франция).
В полуфинальной схватке Бородачев уступил французу Рафаелу Савину со счетом 11:15.
Бородачеву 26 лет, он завоевал свою первую личную медаль на чемпионатах Европы. Ранее он стал серебряным призером Олимпиады в Токио и бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в командной рапире.
Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики будут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.