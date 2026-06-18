Акинфеев заявил, что его восстановление от травмы затянулось

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Акинфеев, капитан московского ЦСКА, сообщил о затянувшемся восстановлении от травмы.
- Голкипер выбыл до конца сезона из-за повреждения, полученного 4 апреля в матче против тольяттинского "Акрона".
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что его восстановление от травмы затянулось.
В конце апреля голкипер сообщил, что выбыл до конца сезона из-за травмы. Спортсмен получил повреждение 4 апреля в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона".
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"Увы, это лето непростое и совсем не про отпуск или отдых, а про восстановление. Затянулось, но ничего – работаем, пашем. Все будет хорошо! И всем спасибо за поддержку", - написал Акинфеев в своем Telegram-канале.
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны. В минувшем сезоне голкипер провел 21 матч за ЦСКА, пропустил 23 мяча и четыре раза отыграл на ноль.