Гордиюк сменил Ана на посту гендиректора клуба КХЛ "Адмирал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Ан покинул пост генерального директора ХК «Адмирал».
- Виктор Гордиюк занял пост генерального директора и заявил о перезагрузке клуба с акцентом на молодое поколение игроков.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Алексей Ан покинул пост генерального директора владивостокского "Адмирала", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ан занимал пост гендиректором клуба с января 2021 года. Его сменил Виктор Гордиюк, ранее работавший генеральным менеджером и директором по развитию клуба, а также главным тренером команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Тайфуна".
"Уважаемые болельщики! Рад заступить на пост генерального директора ХК "Адмирал". Наш клуб ждет перезагрузка: мы меняем вектор развития и начинаем масштабную работу на перспективу. Главный акцент отныне будет сделан на молодое поколение игроков", - сказал Гордиюк.
"Адмирал" в прошедшем сезоне КХЛ набрал 52 очка в регулярном чемпионате и занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции.