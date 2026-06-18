Гордиюк сменил Ана на посту гендиректора клуба КХЛ "Адмирал"

Ан занимал пост гендиректором клуба с января 2021 года. Его сменил Виктор Гордиюк, ранее работавший генеральным менеджером и директором по развитию клуба, а также главным тренером команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Тайфуна".