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Гордиюк сменил Ана на посту гендиректора клуба КХЛ "Адмирал" - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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08:27 18.06.2026
Гордиюк сменил Ана на посту гендиректора клуба КХЛ "Адмирал"

Алексей Ан покинул пост генерального директора ХК "Адмирал"

© Фото : официальный сайт ХК "Адмирал"Хоккеисты "Адмирала"
Хоккеисты Адмирала - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : официальный сайт ХК "Адмирал"
Хоккеисты "Адмирала". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Ан покинул пост генерального директора ХК «Адмирал».
  • Виктор Гордиюк занял пост генерального директора и заявил о перезагрузке клуба с акцентом на молодое поколение игроков.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Алексей Ан покинул пост генерального директора владивостокского "Адмирала", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ан занимал пост гендиректором клуба с января 2021 года. Его сменил Виктор Гордиюк, ранее работавший генеральным менеджером и директором по развитию клуба, а также главным тренером команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Тайфуна".
"Уважаемые болельщики! Рад заступить на пост генерального директора ХК "Адмирал". Наш клуб ждет перезагрузка: мы меняем вектор развития и начинаем масштабную работу на перспективу. Главный акцент отныне будет сделан на молодое поколение игроков", - сказал Гордиюк.
"Адмирал" в прошедшем сезоне КХЛ набрал 52 очка в регулярном чемпионате и занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции.
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