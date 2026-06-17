В Госдуме заявили, что итоги саммита G7 повлияют на решение по фигуристам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Члены совета Международного союза конькобежцев (ISU) ждут результатов встреч лидеров стран «Большой семерки», чтобы объявить окончательное решение по допуску российских фигуристов на международную арену.
- Вопрос допуска россиян обсуждался на заседании совета ISU, прошедшего на прошлой неделе на Тенерифе, но будет рассмотрен вновь в ближайшие недели.
- По словам Светланы Журовой, на членов совета ISU оказывается давление, и они опасаются, что не смогут с ним справиться, при этом понимая, что у российской стороны есть основания для обращения в суд.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Члены совета Международного союза конькобежцев (ISU) ждут результатов встреч лидеров стран "Большой семерки", чтобы объявить окончательное решение по допуску российских фигуристов на международную арену, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее в ISU сообщили РИА Новости, что вопрос допуска россиян обсуждался на заседании совета, прошедшего на прошлой неделе на Тенерифе, но будет рассмотрен вновь в ближайшие недели.
"На них (членов совета ISU) оказывается давление, и они думают, справятся ли они с этим давлением, для них это час икс. Они взяли время на обсуждение, потому что понимают, что у нас действительно есть все основания пойти в суд. Мы же видим, что другие федерации допускают (российских спортсменов) и решения в пользу России принимаются. "Большая семерка" сейчас встречается на высшем уровне, и они держат руку на пульсе: а что там примут, а что там будут обсуждать? Они хотят подзатянуть, чтобы понимать: вдруг какие-то исторические решения кто-то примет, мирное соглашение, скажем, "все, подписываем". И тут они скажут: "Ну да, вот мы и допускаем", – отметила Журова.
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