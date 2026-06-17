Рейтинг@Mail.ru
"Теперь и против Польши": на Западе забили тревогу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 17.06.2026
"Теперь и против Польши": на Западе забили тревогу из-за решения Зеленского

Профессор Веломски: Зеленский намеревается мобилизовать украинцев против Польши

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский намеренно провоцирует Варшаву на лишение его польских госнаград, чтобы использовать этот шаг как повод для националистической мобилизации украинцев против Польши, рассказал профессор Адам Веломски.
  • Он отметил, что полноценному осознанию исходящей от Киева угрозы мешают польские СМИ, которые упорно отказываются замечать стремительную деградацию двусторонних отношений.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен получить выгоду от деградации отношений с Варшавой, чтобы использовать это как повод для мобилизации украинского общества вокруг своей фигуры против Польши, заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски в социальной сети X.
«
"По моему мнению, Зеленский хочет, чтобы поляки отобрали у него орден. Тогда он сможет провести националистическую мобилизацию украинцев не только против России, но теперь и против Польши. Это создаст ощущение окружения и необходимости сплотиться вокруг его собственной персоны", — отметил он.
Дым над Киевом, Украина. 24 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
"Выиграет Россия". Украина обратилась к Польше по поводу героизации УПА*
10 июня, 19:23
Эксперт также добавил, что даже несмотря на продолжающееся ухудшение отношений между Киевом и Варшавой польские СМИ не осознают, какая опасность может угрожать стране со стороны главы киевского режима.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых режимом деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть лишение Зеленского высшей награды Польши. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников в соседней стране.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
"Вас предупреждали". Произошедшее на Украине шокировало Запад
14 июня, 11:47
* Запрещенная на территории России террористическая организация.
 
В миреПольшаВаршаваРоссияАндрей МельникВладимир ЗеленскийСтепан БандераСтрана.uaВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала