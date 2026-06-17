Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский намеренно провоцирует Варшаву на лишение его польских госнаград, чтобы использовать этот шаг как повод для националистической мобилизации украинцев против Польши, рассказал профессор Адам Веломски.
- Он отметил, что полноценному осознанию исходящей от Киева угрозы мешают польские СМИ, которые упорно отказываются замечать стремительную деградацию двусторонних отношений.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен получить выгоду от деградации отношений с Варшавой, чтобы использовать это как повод для мобилизации украинского общества вокруг своей фигуры против Польши, заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски в социальной сети X.
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"По моему мнению, Зеленский хочет, чтобы поляки отобрали у него орден. Тогда он сможет провести националистическую мобилизацию украинцев не только против России, но теперь и против Польши. Это создаст ощущение окружения и необходимости сплотиться вокруг его собственной персоны", — отметил он.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых режимом деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть лишение Зеленского высшей награды Польши. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников в соседней стране.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.