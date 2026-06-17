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"Пробил дно": на Западе поразились произошедшему на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 17.06.2026
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01:35 17.06.2026 (обновлено: 10:30 17.06.2026)
"Пробил дно": на Западе поразились произошедшему на саммите G7 во Франции

Журналист Эрвуэ: саммит G7 во Франции оказался саммитом лузеров

© REUTERS / Thibault CamusДональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Thibault Camus
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, Франция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский журналист Винсент Эрвуэ назвал саммит G7 в Эвиане "саммитом лузеров".
  • По мнению журналиста, европейские лидеры, участвующие в саммите, имеют рекордно низкие рейтинги в своих странах и выглядят как карлики на фоне президента США Дональда Трампа.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Европейские лидеры закрепили за собой роль политических банкротов на саммите G7 в Эвиане, опустившись до рекордно низких рейтингов в собственных странах, заявил французский журналист Винсент Эрвуэ в эфире местного телеканала CNews.
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"Это саммит лузеров, вы заметили? Европейцы, которые собрались в Эвиане, — все они лузеры. Британский лидер пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата, тут и говорить не о чем; даже итальянка растеряла былую силу, а канадец только что потерял восемь пунктов в опросах общественного мнения. <…> Получается, что Трамп появится посреди этих карликов с ощущением полного триумфа. Пишет ли пресса об этом? Нет, к сожалению", — обратил он внимание.

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Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
На неделе состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе во время предстоящих контактов на саммите G7.
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