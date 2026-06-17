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Совфед одобрил закон, расширяющий основания для увольнения силовиков - РИА Новости, 17.06.2026
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12:59 17.06.2026
Совфед одобрил закон, расширяющий основания для увольнения силовиков

СФ расширил основания для увольнения из силовых ведомств без пособия

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили закон, расширяющий основания для увольнения сотрудников силовых ведомств.
  • Законом расширяется перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не выплачивается, включая нарушение законодательства о гостайне, прекращение гражданства РФ или приобретение статуса иностранного агента.
  • Закон также унифицирует понятие "члены семьи" для улучшения механизма предоставления социальных гарантий.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, расширяющий основания для увольнения сотрудников силовых ведомств и перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не будет выплачиваться.
В частности, документом расширяется перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не выплачивается сотрудникам таможни, противопожарной службы, ФССП и УИС.
Так, единовременное пособие не будет выплачиваться по таким основаниям, как: прекращение допуска сотрудника к гостайне вследствие нарушения сотрудником требований законодательства РФ о государственной тайне, прекращение гражданства РФ или наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание сотрудника на территории иностранного государства.
К числу вышеуказанных оснований также относится приобретение сотрудником статуса иностранного агента, совершение проступка, порочащего честь сотрудника, признание сотрудника, проходящего испытание, не выдержавшим испытание.
"Законом также совершенствуется механизм предоставления социальных гарантий членам семьи сотрудников органов посредством унификации понятия "члены семьи". Ранее использовалось понятие "члены семьи" и "близкие родственники", что создавало правовую неопределенность", - говорится в заключении социального комитета СФ.
Закон должен вступить в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
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